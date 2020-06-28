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28 червня 2020, Київ 11:32
Фотогалереї

Маршал Конєв тріумфально повертається до Праги – фоторепортаж

Після суперечливого зняття пам’ятника радянському маршалові Іванові Конєву в Празі в квітні цього року командувач Червоної армії часів війни повернувся до столиці Чехії, ще й у великих кількостях.

У Празі в рамках щорічного фестивалю вуличних скульптур чеські художники Томаш Вранов, Мартіна Павелкова і Вацлав Мінаржік встановили 12 зменшених копій знятого раніше пам’ятника радянському маршалові Іванові Конєву. Вони розмальовані в стилі, наприклад, суперкіногероїв Бетмена і Супермена, а також Джокера, і навіть Адольфа Гітлера.

Відносини Праги й Москви останніми місяцями загострилися на тлі того, що чехи вважають дедалі більшою агресивністю Росії в насаджуванні її тлумачення історії.

У центрі суперечки був демонтаж в одному з районів Праги пам’ятника Конєву, армія якого завершувала визволення столиці тодішньої Чехословаччини 9 травня 1945 року. Влада міського району заявила, що монумент буде перенесений у музей, а на його місці постане новий пам’ятник, який вшанує визволення міста.

Росія з гнівом відреагувала на цей крок, і напруженість ще більше посилилася після того, як чеські ЗМІ повідомили, що Москва планувала отруїти трьох празьких політиків у помсту за підтримку кроків, які дратували Росію, включаючи зняття статуї Конєва. За словами чеських чиновників, твердження про змову пізніше виявилися обманом і результатом «внутрішнього конфлікту» в посольстві Росії.
Фігурки &laquo;маленького Конєва&raquo; &ndash; такі, як ця, розмальована під Бетмена, &ndash; розмістили вздовж вулиці в Празі імені маршала Конєва, Конєвової
1 Фігурки «маленького Конєва» – такі, як ця, розмальована під Бетмена, – розмістили вздовж вулиці в Празі імені маршала Конєва, Конєвової
Радянський Супермен також є серед виставлених фігурок під назвою &laquo;Конєвмен&raquo;
2 Радянський Супермен також є серед виставлених фігурок під назвою «Конєвмен»
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Такий вигляд мав пам&rsquo;ятник Іванові Конєву в Празі перед скандалом
4 Такий вигляд мав пам’ятник Іванові Конєву в Празі перед скандалом
Пам&rsquo;ятник Конєву лежить на землі після того, як його 3 квітня зняли з постаменту
5 Пам’ятник Конєву лежить на землі після того, як його 3 квітня зняли з постаменту
Цього разу Конєв пропонує Празі полегшений погляд на себе&hellip;
6 Цього разу Конєв пропонує Празі полегшений погляд на себе…
&hellip;а також більш провокаційний
7 …а також більш провокаційний
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Виставка вуличних скульптур Конєва триватиме у Празі до кінця вересня
10 Виставка вуличних скульптур Конєва триватиме у Празі до кінця вересня

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