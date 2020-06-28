Після суперечливого зняття пам’ятника радянському маршалові Іванові Конєву в Празі в квітні цього року командувач Червоної армії часів війни повернувся до столиці Чехії, ще й у великих кількостях.



У Празі в рамках щорічного фестивалю вуличних скульптур чеські художники Томаш Вранов, Мартіна Павелкова і Вацлав Мінаржік встановили 12 зменшених копій знятого раніше пам’ятника радянському маршалові Іванові Конєву. Вони розмальовані в стилі, наприклад, суперкіногероїв Бетмена і Супермена, а також Джокера, і навіть Адольфа Гітлера.



Відносини Праги й Москви останніми місяцями загострилися на тлі того, що чехи вважають дедалі більшою агресивністю Росії в насаджуванні її тлумачення історії.



У центрі суперечки був демонтаж в одному з районів Праги пам’ятника Конєву, армія якого завершувала визволення столиці тодішньої Чехословаччини 9 травня 1945 року. Влада міського району заявила, що монумент буде перенесений у музей, а на його місці постане новий пам’ятник, який вшанує визволення міста.



Росія з гнівом відреагувала на цей крок, і напруженість ще більше посилилася після того, як чеські ЗМІ повідомили, що Москва планувала отруїти трьох празьких політиків у помсту за підтримку кроків, які дратували Росію, включаючи зняття статуї Конєва. За словами чеських чиновників, твердження про змову пізніше виявилися обманом і результатом «внутрішнього конфлікту» в посольстві Росії.