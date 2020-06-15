Росія висилає двох чеських дипломатів після скандалу в Празі

Росія оголосила персонами non grata двох чеських дипломатів, до 17 червня їм наказано залишити країну, повідомило МЗС Росії. Для оголошення цього рішення до міністерства був 15 червня викликаний посол Чехії Вітезслав Півонька.

Після зустрічі в МЗС посол підтвердив, що йому було оголошено про висилку дипломатів. Їхні імена та посади поки не називаються.

У відомстві наголосили, що йдеться про відповідь після видворення з Чехії двох російських дипломатів, співробітників празького відділення організації «Росспівробітництво». У МЗС Росії наголосили, що «захід є дзеркальним у відповідь на провокаційну акцію офіційної Праги, яка була зроблена без будь-яких на те підстав, що визнає сама чеська влада». Також у повідомленні зазначено, що влада Чехії "здійснює як «офіційну політику» лінію на загострення з Росією.

При цьому офіційна Прага пояснила висилку російських дипломатів тим, що один із них свідомо ввів в оману чеські спецслужби, написавши помилковий донос на іншого.

Ідеться про справу про нібито загрозу отруєння празьких муніципальних політиків. Чеська контррозвідка стверджує, що йдеться про «просту і сумну історію про ворожість і заздрість між двома співробітниками російського посольства». Один із них, як стверджується, надіслав до контррозвідки анонімний лист із метою завдати шкоди своєму колезі. У ньому стверджувалося, що той привіз до Праги отруту рицин, яким планувалося отруїти мера Праги Зденека Гржиба і мерів міських районів Ондржея Коларжа та Павла Новотного. Чеська контррозвідка встановила, що звинувачення було хибним.

Висланими з Чехії виявилися виконувач обов’язків голови празького відділення «Росспівробітництва» Андрій Кончаков і його підлеглий, колишній тимчасовий виконувач обов’язкиів директора Російського центру науки і культури Ігор Рибаков. Вони не коментували твердження чеської влади.

Відносини між Чехією та Росією останнім часом загострилися. Російська влада висловлювала обурення у зв’язку з демонтажем у Празі пам’ятника радянському маршалу Івану Конєву, а також зі встановленням пам’ятного знака на честь бійців колаборантської РОА (створеної в складі німецького вермахту «Російської визвольної армії»), які наприкінці Другої світової війни повернули зброю проти німців і надали допомогу Празькому повстанню.

Посол Чехії в Москві 15 червня сказав, що, крім висилки дипломатів, обговорював у російському МЗС питання про початок російсько-чеських консультацій. Одним із питань стане доля празького пам’ятника Конєву.