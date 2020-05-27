Уперше в історії Чехії трьох муніципальних чиновників чеської столиці від можливого найманого вбивці охороняє поліція. Імовірний зловмисник прибув з-за кордону. Такі шпигунські пристрасті вирують у Чехії відтоді, як місцевий часопис із посиланням на спецслужби написав, що на початку квітня із Москви під дипломатичним прикриттям прибув російський агент, який привіз із собою отруту (рицин) для ініціаторів перенесення пам'ятника маршалу Конєву. Тоді меру Праги та головам самоуправління двох районів надали поліцейську охорону. Одразу кілька чеських видань паралельно провели свої розслідування, щодо того – хто ж прилетів із валізою до Праги. І ним виявився директор російського культурного центру у Празі Антон Кончаков. Він підтвердив, що прилетів до Праги із валізою. Однак за словами росіянина там була не отрута, а цукерки та дезінфікуючі засоби.