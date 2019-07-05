Шпигунські ігри. Чому вийшов із СІЗО експерекладач Гройсмана

Голосіївський районний суд Києва відпустив із СІЗО під домашній арешт Станіслава Єжова – колишнього перекладача прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Він був затриманий наприкінці 2017 року за підозрою у державній зраді. За версією СБУ, Єжов передавав закриту інформацію про работу уряду і його голови російським спецслужбам. Кореспондент Радіо Свобода побував на суді по шпигунський справі, і з'ясував, чому, на думку самого перекладача, в його діях не було складу злочину.

Увечері 20 грудня 2017 року ведуча телеканалу «Прямий» перервала випуск новин на термінове включення з-під будівлі Кабінету міністрів. Глядачі побачили на екрані, як двоє людей у чорних костюмах ведуть під руки чоловіка, закутого у кайданки.

За кілька секунд у кадрі з'явився начальник департаменту контррозвідки Служби безпеки України Андрій Петров. Він пояснив, що щойно його підлеглі затримали посадовця Кабміну, який підозрюється у співробітництві з російськими спецслужбами.

«Він мав доступ до дуже вузької, специфічної інформації Кабміну. Він працював, як справжній шпигун, проте він зрадник. Він працював достатньо ініціативно, передавав інформацію, викрадав документи, підслуховував новини, вивідував інформацію серед колег і справно передавав її спецслужбам російським, своїм кураторам, на яких він працював. Такий справжній щур в окулярах», – сказав генерал СБУ журналістці.

Затриманим був Станіслав Єжов – заступник керівника протоколу прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і його особистий перекладач. Наступного дня йому вручили підозру в держзраді (ст. 111 ККУ) й отправили під арешт, де він провів наступні півтора роки.

Нещодавно – 25 червня 2019 року Конституційний суд України ухвалив рішення, завдяки якому Єжову вдалося вийти з СІЗО. Судді цієї установи скасували норму Кримінально-процесуального кодексу, згідно з якої до обвинувачених у держзраді застосовується тільки один, найжорсткіший запобіжний захід – тримання під вартою.

3 липня Голосіївський районний суд Києва, посилаючись на це рішення, відпустив перекладача під домашній арешт.

​Листування з Оленою Прекрасною

Єжов вийшов із СІЗО майже через рік від початку судових слухань по його справі.

Процесс стартував у серпні 2018 року в Голосіївському районному суді. У обвинувальному акті, який там був оголошений, йдеться, що, за версією слідства, Єжов був завербований російськими спецслужбами 16 червня 2017 року у Санкт-Петербурзі.

Співробітник Кабміну поїхав туди до родичів своєї дружини, яка є громадянкою Росії. Там, як стверджує слідство, він за власною ініціативою зустрівся із представником головного управління Генштабу Міноборони Росії на ім'я Олександр, який запропонував йому співправцю.

За версією обвинувачення, Єжов погодився, і вже через три дні у Києві – зібрав і відправив іноземній розвідці 758 документів про робочі візити прем'єра Гройсмана до Бельгії, Ізраїлю, Польщі, США та інших країн.

Прокуратура стверджує, що протягом наступних 6 місяців він регулярно відсилав інформацію про роботу уряду на електронну адресу olena.precrasna@yandex.ru, якою начебто користувалися російські спецслужби. Серед документів, які він передавав, були різні матеріали: статистичні зведення, тексти публічних промов, список охорони прем'єра, план руху кортежів.

Крім того, за версією слідства, Єжов почав потайки записувати на свій айфон зустрічі Гройсмана із західними чиновниками, на яких він здійснював переклад для прем'єра.

Аудіо-записи цих розмов він теж відсилав «Олені Прекрасній». Зокрема, в такий спосіб він записав і відправив приватні бесіди Гройсмана з головою НАТО Йєнсом Столтенбергом, верховною представницею Євросоюзу Федерікою Могеріні й спецпредставником США Куртом Волкером.

Пізніше – вже на суді над Єжовим – стенограми цих розмов були зачитані прокурором як письмові докази.

На зустрічах, які записував Єжов, Гройсман, зокрема, обговорював із західними партнерами питання співробітництва, реформ і боротьби з корупцією в Україні й війну на Донбасі.

За версією обвинувачення, Єжов не тільки листувався зі своїм російським куратором на ім'я Олександр, але й періодично з ним бачився. Їхні зустрічі, як стверджує прокуратура, час від часу відбувалися у Мінську, у ресторані «Раковський Бровар».

Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2017 року за Єжовим почала стежити контррозвідка СБУ. Українські спецслужби встановили на його комп'ютері шпигунську программу й отримали доступ до електронної пошти перекладача. Через два місяці він був затриманий.

«Мені весь час соромно»

Єжов був перекладачем Гройсмана з 2015 року, ще з часу, коли той був спікером Верховної Ради України. Перед цим він встиг попрацювати із багатьма керівниками країни й побувати на різних посадах.

У 2001 році, закінчивши Інститут міжнародних відносин, Станіслав влаштувався в службу офіційних перекладів МЗС. Згодом він переїхав до Словенії, де працював в українському посольстві.

Звідти Єжов повернувся до Києва у 2009 році й став особистим перекладачем Віктора Ющенка в останні кілька місяців його президентства. Прийшов новий президент, а Єжов залишився на аналогічній посаді в Адміністрації президента й два роки працював із Віктором Януковичем.

У 2012 році Єжов переїхав у Вашингтон, де став радником посла України в США. Коли він працював у Америці, у Києві почалися протести на Майдані. Єжов не підтримав Революцію гідності і розцінював події в Україні як «збройний державний переворот». За його словами, власні погляди він особливо не приховував, ані в приватних бесідах, ані в соціальних мережах.

У 2015 році Єжов повернувся до Києва, і, незважаючи на неприйняття нової влади, влаштувався на роботу в управління міжпарламентських зв'язків у Верховній Раді, яку тоді очолював Гройсман. Потім разом із шефом перекладач пішов до уряду, де став заступником начальника протоколу. У тому, що Єжов працював на владу, яка, на його думку, з'явилася після перевороту, він сам протиріччя не вбачає.

Дивлюся на свій послужний список, і мені весь час соромно за те, що я робив

«Я весь час служив незаконній владі. Я працював із Кучмою, який був тираном. Потім я був перекладачем у Ющенка, який довів країну до розвалу. Потім я був особистим перекладачем Януковича, який був злочинцем і самоусунувся від посади. Потім працював у команді Гройсмана. Дивлюся на свій послужний список, і мені весь час соромно за те, що я робив, тому що кожна наступна влада викривала попередню» – каже Єжов.

Повернення на «місце злочину»

Після затримання Єжов не визнав провину і зараз заявляє, що в його діях не було складу злочину. Водночас він не заперечує, що пересилав внутрішні документи Кабміну й записи приватних бесід прем'єра. Але стверджує, що відправляв їх не російським спецслужбам.

На його думку, обвинувачення не надало ніяких доказів того, що адреса olena.precrasna@yandex.ru, на яку він пересилав матеріали, належить агентам іноземної розвідки. З ким же тоді листувався Єжов, сам він не каже.

«На цьому етапі це обвинувачення має показати, кому відправлялися матеріали, і чи відправлялися взагалі. Поки що я не даю покази, моя черга настане в кінці, тоді ми це питання обговоримо», – сказав Єжов кореспонденту Радіо Свобода.

На думку його адвоката Валентина Рибіна, обвинувачення також не надало доказів того, що Єжов бачився з представниками російської розвідки в реальному житті.

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У серпні минулого року прокурори передали до суду фотографії, на яких зображена зустріч підсудного з імовірним куратором у мінському кафе. Проте суд не прийняв цей доказ, оскільки обвинувачення не змогло пояснити, як були отримані ці знімки.

Як стверджує захист, у діях Єжова не було порушень також і тому, що при прийомі на роботу він не підписував посадові інструкції, які б забороняли йому передавати стороннім особам внутрішні документи.

Крім того, матеріали, які він надсилав «Олені Прекрасній», за версією адвоката Рибіна, формально не були таємними, і тому їх розповсюдження не могло нашкодити Україні.

«Інформація, яку передавав Станіслав Єжов, не є інформацією з обмеженим доступом, не містить грифу «таємно» або «цілком таємно»

«Інформація, яку передавав Станіслав Єжов, не є інформацією з обмеженим доступом, не містить грифу «таємно» або «цілком таємно». Ця інформація отримувалася при виконанні звичайної діяльності й розсилалася не тільки Єжову, але й десяткам інших співробітників Кабміну», – каже адвокат.

Те саме, на його думку, стосується і розмов Гройсмана із західними чиновниками, які були записані Єжовим на айфон.

Рибін стверджує, що ці бесіди хоча і були приватними, проте не мали формального статусу таємних. І це, на думку адвоката, довів сам прокурор, коли повністю зачитав стенограму цих розмов на відкритому засіданні перед журналістами. Захисник вважає, що це підтвердив і сам Гройсман, коли коментував затримання свого перекладача.

«Наголошую на тому, що в нього не було жодного доступу до державної таємниці. І тому жодних, так би мовити, якихось серйозних втрат ми не отримали», – заявив прем'єр під час промови у Верховній Раді наприкінці 2017 року.

Що каже прокурор?

Іншої думки дотримується прокурор Ігор Кринін, який представляє обвинувачення в суді. Він не заперечує, що інформація, яку передавав Єжов, не була таємною, проте вважає, що її розповсюдження все одно спричинило шкоду Україні.

«Йде розмова тет-а-тет між високопосадовцями держави, де обговорюються питання внутрішньої, зовнішньої та інших сфер нашої держави. А ця інформація стає відомою менше ніж чим через добу іноземній стороні. Самі можете уявити наскільки це важливо для обороноздатності нашої держави», – сказав прокурор кореспонденту Радіо Свобода.

Остаточне рішення щодо того, чи був склад злочину в діях Єжова, ухвалить суд.

Поки ж процесс застряг на стадії вивчення доказів. Засідання призначаються приблизно раз на місяць, і такими темпами слухання можуть затягнутися ще на кілька років.

З 3 липня 2019 року Станіслав Єжов чекає на завершення судового розгляду не в СІЗО, а під домашнім арештом. Він цілодобово має перебувати в своїй квартирі в центрі Києва, з якої, згідно із матеріалами справи, він і пересилав службові матеріали й записи зустрічей Гройсмана.

Якщо суд визнає експерекладача Станіслава Єжова винним у держзраді, йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.