Адвокат Рубана і Єжова заявив, що йому спалили машину

Адвокат Валентин Рибін заявив про те, що невідомі спалили його автобіль у підземному паркінгу. Про це він повідомив на відео, яке виклав у мережу Facebook 24 грудня.

У поліції наразі ситуацію не коментують.

Як відомо, зараз Валентин Рибін є адвокатом екс-керівника організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, звинуваченого у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, а також звинувачених у державній зраді Дар’ю Мастікашеву, Олександра Каратая, а також колишнього перекладача прем’єр-міністра Станіслава Єжова.

Раніше він також захищав громадянина Бразилії Рафаеля Маккуса Лусваргі, який воював на боці підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, але 9 листопада той подав клопотання про відмову від послуг Рибіна і призначення йому державного захисника.

Окрім того, серед підзахисних Рибіна був і колишній начальник управління СБУ в Києві та Київській області Олександр Щеголєв, якому оголосили підозру щодо організації розстрілу демонстрантів на Майдані.