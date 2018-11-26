В суді над екс-перекладачем Гройcмана заслухали розмови прем’єра з Волкером, Моґеріні і Столтенберґом

У суді по справі екс-перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова 26 листопада зачитали стенограми приватних розмов Володимира Гройсмана із західними високопосадовцями. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із залу Голосіївського районного суду Києва.

Зокрема, представник військової прокуратури України Ігор Кринін зачитав стенограму розмов Гройсмана з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберяом, спецпредставником Держдепартаменту США в Україні Куртом Волкером і верховним представником ЄС Федерікою Мояеріні.

На оприлюднених записах учасники цих розмов обговорюють конфлікт України і Росії, питання реінтеграції на Донбасі, боротьби з корупцією і реформ.

За версією звинувачення, Станіслав Єжов був присутній на цих зустрічах у ролі перекладача, записував їх і пересилав їх до розвідувального управління Генштабу Росії. На судовому засіданні Ігор Кринін заявив, що, на його думку, передача цих матеріалів іноземній стороні завдала шкоди національним інтересам України.

Обвинувачений і його адвокат Валентин Рибін не встигли озвучити свої зауваження з приводу матеріалів, наданих прокурорів. Суддя заявила, що у сторони захисту буде така можливість на наступному засіданні. Воно заплановано на 17 грудня.

​СБУ затримала особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова 20 грудня 2017 року. Відтоді він перебуває під арештом. Проти Єжова відкрито провадження за статтею 111 Кримінального кодексу – державна зрада. За версією слідства, перекладач був завербований російськими спецслужбами під час поїздки до Санкт-Петербургу в червні 2017 року. СБУ і військова прокуратура вважає, що він надсилав в розвідуправління Росії електронною поштою закриту інформацію про роботу уряду України та його голови Володимира Гройсмана.

Натомість у Кремлі сказали, що «не мають жодної інформації» щодо цього затримання.

У серпні справу Єжова почав розглядати Голосіївський районний суд Києва. Сам перекладач не визнає провини та заявляє, що справа проти нього політично мотивована. Він підтверджує, що надсилав інформацію про діяльність прем'єр-міністра по електронній пошті, яка вказана в обвинувальному акті, але каже, що вона не належить представникам російських спецслужб.