Чехія хоче зменшити кількість дипломатів у російському посольстві

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки розпочало переговори з російською стороною щодо кількості дипломатів, які працюють в посольстві Росії в Чехії.

Про це сьогодні заявив чеський міністр закордонних справ Томаш Петршічек. «З російською стороною ми зараз ведемо дуже інтенсивний діалог не тільки щодо кількості дипломатів в російському посольстві в Празі, але також в цілому про регуляцію дипломатичних відносин», – зазначив чеський міністр.

На думку Томаша Петршічка, однією з тем переговорів буде також «зменшення кількості реєстрованих автомобілів російського посольства, яка є дуже високою. Ми можемо тільки гадати, для чого ці автомобілі потрібні».

«Кількість дипломатів, і головне – недипломатичних працівників в російському посольстві мала б відповідати розміру країни, якою є Чеська Республіка», – наголосив Томаш Петршічек. «При цьому однак потрібно брати до уваги також потребу збереження роботи посольства Чехії в Росії. Адже, як відомо, в дипломатії в разі видворення дипломатів однією стороною друга сторона відповідає на основі взаємності».

Востаннє Чеська Республіка видворила трьох російських дипломатів у березні цього року у зв’язку з отруєнням в Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії