Щонайменше 16 країн ухвалили рішення вислати російських дипломатів через отруєння в Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

«Додаткові заходи, включно з подальшими видвореннями, не виключені у наступні дні й тижні», – заявив Туск.

Німеччина, Франція і Польща повідомили, що вишлють по чотири російські дипломати, Чехія і Литва – по три, Італія, Данія і Нідерланди – по два, а Латвія – одного.

Також про рішення вислати російських дипломатів повідомили Україна і США.

Президент України Петро Порошенко оголосив про рішення видворити 13 російських дипломатів.

Білий дім повідомив про рішення вислати «десятки російських офіцерів розвідки» та закрити російське консульство в Сіетлі​.

У Державному департаменті США уточнили, що Вашингтон вишле 48 росіян, які працюють у дипломатичних представництвах Росії. У відомстві зазначили, що почали процедуру видворення 12 «розвідників», які пов’язані з російською місію в ООН.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР). 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку схожих санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала поновлення роботи генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.