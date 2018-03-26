Консульство Росії в американському Сіетлі закриється 30 березня – посол Антонов

Генеральне консульство Росії в американському місті Сіетл закриється 30 березня, заявив російський посол у США Анатолій Антонов.

«З 30 березня закривається наше генеральне консульство в Сіетлі», – наводить його слова російське державне агентство «РИА Новости».

Згідно із заявою Держдепартаменту, консульство Росії в Сіетлі має бути закрите до 2 квітня.

Антонов також пояснив, що Сполучені Штати залишать 46 дипломатів із Вашингтона і двоє з генерального консульства в Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп наказав вислати «десятки» російських офіцерів розвідки через отруєння в Британії колишнього подвійного шпигуна з Росії Сергія Скрипаля, повідомила прес-служба Білого дому. За даними інформаційних агентств, ідеться про 60 російських дипломатів.

Про видворення російських дипломатів оголосили також Україна, Німеччина й інші західні країни.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР). 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку схожих санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала поновлення роботи генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.