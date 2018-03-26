Росія розуміє лише таку мову – Клімкін про висилку дипломатів

Висилка російських дипломатів з десятків країн світу у відповідь на хімічну атаку в британському Солсбері є лише першим кроком у протистоянні діям Москви. Про це заявив 26 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Сьогоднішній вияв солідарності має бути лише початком. Необхідні подальші сильні та комплексі дії. Росія розуміє лише таку мову. Російський газ має «нервово-паралітичну» дію для всієї Європи. І Європа, і Україна мають позбутися російської газової залежності», – вказав Клімкін.

Україна, США, країни ЄС та інші 26 березня оголосили про висилку десятків російських дипломатів.

Зокрема, президент України Петро Порошенко оголосив про рішення видворити 13 російських дипломатів як частину спільної реакції країн світу на події з отруєнням на території Великої Британії родини Скрипалів та інших людей.

Європейські країни та США оголосили 26 березня про рішення вислати російських дипломатів.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.