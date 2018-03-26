Україна ухвалила рішення видворити 13 російських дипломатів – Порошенко

Президент України Петро Порошенко оголосив про рішення видворити 13 російських дипломатів як частину спільної реакції країн світу на події з отруєнням на території Великої Британії родини Скрипалів та інших людей.

«У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. Бо, як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені», – вказує президент Порошенко.

«Наша спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права», – додав президент України.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко 25 березня заявила, що дипломатичні відносини України та Росії нині перебувають на «критичному мінімумі», який не потребує додаткової висилки російських дипломатів.

Європейські країни та США оголосили 26 березня про рішення вислати десятки російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, повідомляє британське видання The Times. За даними The Times, дії з вислання дипломатів, пов’язаних зі шпигунськими мережами Москви, почнуться 26 березня з відкликання посла Європейського союзу в Росії. Його відкликають поки що на один місяць.

Минулого тижня на саміті в Брюсселі всі 28 країн ЄС визнали «дуже ймовірною» причетність Росії до отруєння в Британії хімічною речовиною військового призначення колишнього російського співробітника ГРУ, цим самим чітко ставши на боці Лондона.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.