Рівень відносин із Росією не потребує додаткової висилки дипломатів – Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дипломатичні відносини України та Росії перебувають на «критичному мінімумі», який не потребує додаткової висилки російських дипломатів.

«По фейсбуку розганяється чергова зрада, мовляв, всі країни ЄС висилають російських дипломатів, а ми – ліпецкаяфабрикаторгівлянакровіневисилаємо», – написала Геращенко у Facebook і назвала таку позицію «непрофесіоналізмом».

«По-перше, в Україні давно немає посла РФ, ми не прийняли агреман на нового посла. Так само немає посла України в РФ. Наші дипломатичні відносини зведені до критичного мінімуму, в посольствах залишається кілька рядових дипломатів і консули. Висилка російських консулів викличе висилку украінських консулів – й наші політв‘язні в РФ залишаться сам на сам з мордором, без шансу бодай раз на кілька місяців побачити украінського представника, відчути мінімальну підтримку. Ви правда цього хочете?» – запитує Геращенко, яка також працює в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі й відповідає за звільнення утримуваних проросійськими сепаратистами людей.

Близько 20 європейських країн і США готуються вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, повідомляє британське видання The Times. За даними The Times, дії з вислання дипломатів, пов’язаних зі шпигунськими мережами Москви, почнуться 26 березня з відкликання посла Європейського союзу в Росії. Його відкликають поки що на один місяць.

Днями на саміті в Брюсселі всі 28 країн ЄС визнали «дуже ймовірною» причетність Росії до отруєння в Британії хімічною речовиною військового призначення колишнього російського співробітника ГРУ, цим самим чітко ставши на боці Лондона.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.