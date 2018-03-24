США і близько 20 країн ЄС можуть вислати російських дипломатів – Times

Близько 20 європейських країн і США готуються вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, повідомляє британське видання The Times.

За даними The Times, дії з вислання дипломатів, пов’язаних зі шпигунськими мережами Москви, почнуться 26 березня з відкликання посла Європейського союзу в Росії. Його відкликають поки що на один місяць.

Видання зазначає, що напередодні Рада національної безпеки при Білому домі рекомендувала президентові США Дональдові Трампу вислати російських дипломатів, їх кількість ще мають визначити. Очікується, що Трамп ухвалить остаточне рішення наступного тижня.

Times повідомляє, що до дій Британії, яка раніше вислала 23 російських дипломатів, долучаться Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія, Данія і ще до дев’яти інших країн.

Днями на саміті в Брюсселі всі 28 країн ЄС визнали «дуже ймовірною» причетність Росії до отруєння в Британії хімічною речовиною військового призначення колишнього російського співробітника ГРУ, цим самим чітко ставши на боці Лондона.

Лідери країн ЄС також домовилися відкликати свого представника в Росії.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.