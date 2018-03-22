Лідери ЄС: Росія, «дуже ймовірно», відповідальна за отруєння Скрипаля

Президент Європейської ради Дональд Туск заявляє, що лідери ЄС погоджуються з тим, що, «дуже ймовірно», Росія відповідальна за отруєння колишнього російського шпигуна в Британії.

Як написав Туск у твітері, лідери Євросоюзу наголошують, що «немає іншого правдоподібного пояснення» отруєнню Сергія Скрипала та його дочки.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР). 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку схожих санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала поновлення роботи генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.

Президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки.