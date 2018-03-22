Кремль: порівняння Путіна з Гітлером «огидне й образливе»

У Кремлі засудили заяву міністра закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсона, в якій він порівняв президента Росії Володимира Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером і назвали її «огидною і образливою».

«Це абсолютно огидна заява Вона не личить міністрові закордонних справ країни, будь-якої країни. Безсумнівно, вона є образливою і неприпустимою», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Напередодні міністр закордонних справ Британії погодився з парламентарями, що Володимир Путін використає Чемпіонат світу з футболу так само, як Адольф Гітлер використовував Олімпійські ігри 1936 року для зміцнення іміджу країни. Заява пролунала на засіданні парламенту, де обговорювали питання участі Великої Британії в змаганнях в Росії.

Під час свого виступу Джонсон зазначив, що Путін поводиться агресивно і не зважає на думку міжнародних партнерів. Міністр сказав, що Лондон зажадав від Москви забезпечити безпеку британських уболівальників. При цьому, за словами Джонсона, влада країни активно відмовляє людей від поїздки в Росію.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, коментуючи виступ Джонсона, зазначила, що будь-які подібні паралелі «неприйнятні в принципі і не гідні голови дипломатичного відомства європейської держави».

Відносини Лондона і Москви загострилися після отруєння в британському Солсбері колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля і його дочки Юлії. Інцидент стався 4 березня. Велика Британія вважає, що потерпілих отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. В рамках розслідування справи Скрипаля Лондон вислав 23 російських дипломатів. Москва у відповідь заявила про висилку британських диппредставників і закриття Британської ради в Росії. Російська влада свою причетність до отруєння Скрипаль відкидає.