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21 Березень 2018, Київ 19:09
Новини | Міжнародні

Джонсон: отруєння Скрипаля, ймовірно, пов’язане з виборами в Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон під час виступу на засіданні комітету із закордонних справ парламенту, Лондон, 21 березня 2018 року

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон заявляє, що отруєння у британському Солсбері колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки із застосуванням нервово-паралітичної речовини може бути пов’язано з виборами президента в Росії, що відбулися 18 березня.

«Думаю, що терміни (для здійснення нападу – ред.), ймовірно, більш тісно пов’язані з нещодавніми виборами в Росії. Як роблять багато недемократичних фігур, коли стикаються з якимись критичними політичними моментами, викликають в уяві громадськості образ ворога», – заявив Джонсон, виступаючи на засідання парламентського комітету із закордонних справ 21 березня.

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Як заявив британський міністр, Росія, на його думку, мала намір послати повідомлення потенційним перебіжчикам, а Британію обрала як ціль для нападу через те, що Лондон регулярно «викривав» порушення з боку Москви.

Водночас у Росії 21 березня вкотре відкинули обвинувачення Британії. Директор Департаменту МЗС Росії з питань нерозповсюдження і контролю над озброєннями Володимир Єрмаков звинуватив владу Британії в нездатності захистити російську громадянку Юлію Скрипаль від нападу і висловив припущення, що Лондон сам стоїть за отруєнням.

Він також припустив, що інцидент міг бути «зрежисований з-за океану», а «головний стратегічний партнер Британії» володіє найбільшим в світі арсеналом хімічної зброї. При цьому чиновник додав, що «Росія нікого ні в чому не звинувачує».

Виступаючи в Москві, присвяченому справі Скрипаля, Єрмаков додав, що британська сторона не ділиться з Москвою відомостями, отриманими слідством, а також не допускає російських представників до Юлії Скрипаль. Росія чекає від Лондона детальної доповіді про «все, що відбувається у справі Скрипаля», заявив Єрмаков.

У своїй промові він назвав замах на Скрипаля «авантюрою», яка «за всіма параметрами невигідна Росії». Єрмаков також заявив, що реальне застосування бойових отруйних речовин у Великій Британії призвело б до масових жертв. При цьому, за твердженням чиновника, Росія знищила всі запаси хімічної зброї, що залишилися з радянських часів.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

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14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку схожих санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.

Президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки.

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