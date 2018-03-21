Джонсон: отруєння Скрипаля, ймовірно, пов’язане з виборами в Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон заявляє, що отруєння у британському Солсбері колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки із застосуванням нервово-паралітичної речовини може бути пов’язано з виборами президента в Росії, що відбулися 18 березня.

«Думаю, що терміни (для здійснення нападу – ред.), ймовірно, більш тісно пов’язані з нещодавніми виборами в Росії. Як роблять багато недемократичних фігур, коли стикаються з якимись критичними політичними моментами, викликають в уяві громадськості образ ворога», – заявив Джонсон, виступаючи на засідання парламентського комітету із закордонних справ 21 березня.

Як заявив британський міністр, Росія, на його думку, мала намір послати повідомлення потенційним перебіжчикам, а Британію обрала як ціль для нападу через те, що Лондон регулярно «викривав» порушення з боку Москви.

Водночас у Росії 21 березня вкотре відкинули обвинувачення Британії. Директор Департаменту МЗС Росії з питань нерозповсюдження і контролю над озброєннями Володимир Єрмаков звинуватив владу Британії в нездатності захистити російську громадянку Юлію Скрипаль від нападу і висловив припущення, що Лондон сам стоїть за отруєнням.

Він також припустив, що інцидент міг бути «зрежисований з-за океану», а «головний стратегічний партнер Британії» володіє найбільшим в світі арсеналом хімічної зброї. При цьому чиновник додав, що «Росія нікого ні в чому не звинувачує».

Виступаючи в Москві, присвяченому справі Скрипаля, Єрмаков додав, що британська сторона не ділиться з Москвою відомостями, отриманими слідством, а також не допускає російських представників до Юлії Скрипаль. Росія чекає від Лондона детальної доповіді про «все, що відбувається у справі Скрипаля», заявив Єрмаков.

У своїй промові він назвав замах на Скрипаля «авантюрою», яка «за всіма параметрами невигідна Росії». Єрмаков також заявив, що реальне застосування бойових отруйних речовин у Великій Британії призвело б до масових жертв. При цьому, за твердженням чиновника, Росія знищила всі запаси хімічної зброї, що залишилися з радянських часів.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку схожих санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.

Президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки.