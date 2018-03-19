Росія нехтує міжнародним миром і безпекою, відмовляючись розповісти про «Новачка» – НАТО

Росія демонструє «відверте знехтування» міжнародним миром і безпекою, відмовляючись розповісти про програму «Новачок», заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після зустрічі з міністром закордонних справ Британії Борисом Джонсоном.

Він додав, що члени альянсу засуджують напад на колишнього подвійного шпигуна з Росії Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері й пропонують свою підтримку в його розслідуванні.

Столтенберґ зазначив, що військовий блок продовжить закликати Росію повністю розкрити інформацію про програму «Новачок».

На початку березня екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в Росії ніколи не було досліджень з розробки хімічних речовин із назвою «Новачок».

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

Росія відкинула звинувачення. 17 березня Москва оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.