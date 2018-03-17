Отруєння Скрипаля: британських дипломатів висилають з Росії, а росіян у Британії попереджають про небезпеку

В обміні дипломатичними санкціями між Британією та Росією через спробу вбивства росіянина Сергія Скрипаля в місті Солсбері, Москва оголосила про вислання 23 британських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Лондона три дні тому. Росія також закриває британське консульство у Петербурзі та забороняє діяльність на своїй території Британської ради, що опікується культурним обміном.

Москва далі відкидає причетність до застосування нервово-паралітичної отрути у містечку Солсбері, в результаті якого від 4 березня у стані коми залишається колишній полковник російської військової розвідки 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна донька, і проходить лікування сержант британської поліції.

Проводитимуться консультації з втікачами з Росії щодо їхньої безпеки – поліція

Тим часом, поліція в Лондоні оголосила, що вважає убивством смерть російського втікача Миколи Глушкова, якого виявили у його помешканні 12 березня зі слідами на шиї.

Глушков, колишній близький бізнес-партнер покійного олігарха Бориса Березовського, отримав політичний притулок в Британії 2010 року.

Поліція заявляє, що наразі не пов’язує смерть Глушкова зі спробою убивства Скрипаля. Але водночас повідомлено, що проводитимуться консультації із іншими втікачами з Росії у Британії про можливі заходи для їхньої безпеки.

Глушков колись був заступником директора державної російської авіакомпанії «Аерофлот». 1999-го року він був ув’язнений на 5 років за звинуваченнями у відмиванні грошей та шахрайстві. Але російські суди вели інші справи проти нього з вимогами повернути понад 100 доларів компанії «Аерофлот».

Бориса Березовського знайшли повішеним у його будинку у Британії 2013 року, і слідство не змогло дійти остаточного висновку щодо обставин смерті.

Глушков, згідно з повідомленнями, був впевнений, що Березовського та інших росіян, які раптово померли в Британії, убили.

Після інциденту у Солсбері британські політики закликали поліцію заново розслідувати підозрілі випадки смертей в країні приблизно 14-ти осіб, пов’язаних з Росією.

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