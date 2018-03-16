Порошенко: наш месидж Росії такий же, як і британський – «заткніться і забирайтеся геть»

Президент України Петро Порошенко висловлює солідарність Великій Британії у зв’язку з «хімічною атакою Кремля» і заявляє, що месидж України до Росії є таким же, як у британського міністра оборони: «заткнутися і забратися геть».

«Хімічна атака» Кремля у Великій Британії – не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Ґевіна Вільямсона: «Заткнутися та забратися геть», – написав Порошенко у Twitter.

Як повідомляє прес-служба голови держави, президент сказав про це 16 березня під час зустрічі з особовим складом штабу української військової операції на Донбасі.

«Сьогодні влада Великої Британії чітко наголосила, що це зроблено за безпосередньою вказівкою керівництва Російської Федерації. Від імені України, як президент України, хочу чітко заявити про нашу повну і беззастережну солідарність з народом Сполученого Королівства. Як президент, – цілком і повністю поділяю позицію, висловлену у вчорашній спільній заяві керівників США, Великої Британії, Франції та Німеччини», – цитує Порошенка його прес-служба.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон 16 березня заявив, що наказ на використання нервово-паралітичної речовини на території Сполученого Королівства, «найбільш імовірно», віддав особисто президент Росії Володимир Путін. Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав таку заяву «шокуючим порушенням дипломатичних правил пристойності».

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

У Росії обвинувачення відкинули. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи. Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними й хамськими».