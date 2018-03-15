Росія вишле британських дипломатів як відповідь Лондону – Лавров

Росія вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії, заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров, якого цитують російські державні ЗМІ.

Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи.

Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними і хамськими».

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що її країна висилає 23 російських дипломатів, яких ідентифікували як незареєстрованих офіцерів розвідки. Це крок став відповіддю на припущення Лондона у тому, що Кремль стоїть за отруєнням у британському Солсбері російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

На терміновому засіданні Ради безпеки ООН посол Великої Британії Джонатан Аллен заявив, що нервово-паралітична речовина, якою був отруєний Скрипаль, найімовірніше була виготовлена Росією. Натомість посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія не вела наукових розробок речовини під назвою «Новичок» і не причетна до інциденту з отруєнням.

Сергія Скрипаля в Росії засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році його обміняли на російських агентів, викритих у США. 4 березня Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані в критичному стані через отруєння нервово-паралітичним речовиною. У лікарні опинився і поліцейський, який брав участь в розслідуванні. За кілька днів до отруєння Скрипаль повідомляв британській поліції про побоювання за своє життя.