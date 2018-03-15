США і Франція підтримали рішення Лондона щодо дій стосовно Росії через отруєння Скрипаля

США і Франція заявили, що підтримують Великобританію у її діях після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про намір вислати з країни 23 російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

«Сполучені Штати солідарні зі своїм найближчим союзником... і поділяють оцінку Сполученого Королівства, що Росія несе відповідальність за напад на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію на півдні Англії у місті Солсбері», – йдеться у заяві Білого дому.

Білий дім також назвав видворення дипломатів «справедливою відповіддю» на «останню акцію» Росії, що «вписується в модель поведінки, в якій Росія ігнорує міжнародний порядок».

В адміністрації американського президента заявили, що працюють разом з союзниками, «щоб гарантувати, аби ця огидна атака більше не повторювалася». Про яку конкретно співпрацю йдеться Білому домі не вказали.

Франція також висловила аналогічну реакцію про підтримку Лондона і підтримку занепокоєння довкола ситуації з отруєнням Скрипаля.

«Ми скоординуємо нашу відповідь в найближчі години», – заявив 14 березня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, не згадуючи при цьому про саму Росію.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що її країна висилає 23 російських дипломатів, яких ідентифікували як незареєстрованих офіцерів розвідки. Це крок став відповіддю на припущення Лондона у тому, що Кремль стоїть за отруєнням у британському Солсбері російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Напередодні на терміновому засіданні Ради безпеки ООН посол Великої Британії Джонатан Аллен заявив, що нервово-паралітична речовина, якою був отруєний Скрипаль, найімовірніше була виготовлена Росією. Натомість посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія не вела наукових розробок речовини під назвою «Новичок» і не причетні до інциденту з отруєнням.

Сергія Скрипаля в Росії засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році його обміняли на російських агентів, викритих у США. 4 березня Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані в критичному стані через отруєння нервово-паралітичним речовиною. У лікарні опинився і поліцейський, який брав участь в розслідуванні. За кілька днів до отруєння Скрипаль повідомляв британській поліції про побоювання за своє життя.