Рада безпеки ООН проводить термінове засідання через отруєння Скрипаля

Рада безпеки ООН зібралася на термінове засідання для розслідування нападу на колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Термінового скликання Ради безпеки раніше зажадала Велика Британія, на території якої відбулася атака з застосуванням хімічної зброї.

Сергія Скрипаля в Росії засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році його обміняли на російських агентів, викритих у США. 4 березня Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані в критичному стані через отруєння нервово-паралітичним речовиною. У лікарні опинився і поліцейський, який брав участь в розслідуванні. За кілька днів до отруєння Скрипаль повідомляв британській поліції про побоювання за своє життя.

Велика Британія висилає 23 російських дипломатів, яких ідентифікували як незареєстрованих офіцерів розвідки, оголосила, виступаючи 14 березня в британському парламенті прем’єр Тереза Мей. Вона також додала, що відносини між Британією та Росією не можуть залишатися такими, як раніше. «Ми заморозимо російські державні активи там, де маємо докази того, що вони можуть бути використані для загрози життю або майну громадян і жителів Великої Британії», – оголосила вона.

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало заяву прем’єра Великої Британії Терезу Мей і заявило про підготовку заходів у відповідь.

Перед тим Москва відмовилася на вимогу Лондона дати пояснення, як нервово-паралітична речовина «Новичок», розроблена в Росії, потрапила на територію Британію, і звинуватила Британію в «антиросійській істерії». Британські слідчі дійшли висновку, що саме цією речовиною були отруєні Скрипаль і його дочка.