Клімкін: Україна готова приєднатися до реакції світової спільноти на отруєння Скрипаля

Уряд України уважно стежить за ситуацією навколо отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, заявив 14 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Я запевнив британських друзів у нашій повній підтримці і готовності приєднатися до них у забезпеченні найрішучішої реакції світової спільноти, відданої нормам міжнародного права», – вказав Клімкін.

«Кремль не поважає міжнародних кордонів та права, немає таких меж, які б він не переступив, якщо вважає, що це зійде йому з рук… Схоже, що це справді той тривожний дзвінок, який мав би розбудити Захід, принаймні я на це дуже сподіваюся. Тепер Захід зобов’язаний відреагувати в такий спосіб, який би змусив Росію відчути наслідки своїх дій», – наголосив український міністр і висловив думку, що «однією з перших цілей повинен стати чемпіонат світу з футболу», а «Росія не заслуговує на те, щоб приймати у себе такий престижний турнір».

Велика Британія висилає 23 російських дипломатів, яких ідентифікували як незареєстрованих офіцерів розвідки, оголосила, виступаючи 14 березня в британському парламенті прем’єр Тереза Мей. Вона також додала, що відносини між Британією та Росією не можуть залишатися такими, як раніше. «Ми заморозимо російські державні активи там, де маємо докази того, що вони можуть бути використані для загрози життю або майну громадян і жителів Великої Британії», – оголосила вона.

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало заяву прем’єра Великої Британії Терезу Мей і заявило про підготовку заходів у відповідь.

Перед тим Москва відмовилася на вимогу Лондона дати пояснення, як нервово-паралітична речовина «Новичок», розроблена в Росії, потрапила на територію Британію, і звинуватила Британію в «антиросійській істерії». Британські слідчі дійшли висновку, що саме цією речовиною були отруєні Скрипаль і його дочка.

Їх виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.