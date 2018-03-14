МЗС Росії: заходи у відповідь на дії Британії «не змусять себе чекати»

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало заяву прем’єра Великої Британії Терезу Мей щодо заходів проти Москви через отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії і заявило про підготовку заходів у відповідь.

«Замість того, щоб завершити власне розслідування, задіяти встановлені міжнародні формати й інструменти, в тому числі в рамках Організації із заборони хімічної зброї, до чого ми були готові, британський уряд зробив вибір на користь конфронтації з Росією. Очевидно, що пішовши на односторонні і нетранспарентні методи розслідування цього інциденту, британська влада в черговий раз спробувала розв'язати огульну антиросійську кампанію. Зрозуміло, наші заходи не змусять себе чекати», – йдеться в заяві МЗС Росії.

У російському відомстві додали, що кроки британської влади розцінюють як «безпрецедентно грубу провокацію», яка підриває основи нормального міждержавного діалогу між країнами.

У виступі перед парламентом 14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що реакція російської влади на отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки засвідчує відповідальність Москви за цей напад.

Вона наголосила, що у випадку отруєння Скрипаля йдеться про те, що «Росія незаконно застосувала хімічну зброю», яка була незаконно виготовлена, незважаючи на те, що Росія бере участь в Конвенції із заборони хімічної зброї.

Мей також заявила, що питання про те, знищила Росія свою хімічну зброю, буде поставлене на засіданні Ради безпеки ООН.

Британський прем’єр додала, що Лондон вишле з країни 23 російських дипломатів, яких підозрюють в роботі на російські спецслужби. Крім того, британські офіційні особи не будуть присутні в Росії на чемпіонаті світу з футболу і Лондон обмежить контакти на вищому рівні з Москвою.

«Ми будемо заморожувати російські державні активи всюди, де у нас є докази того, що вони можуть бути використані для загрози життю або майну громадян або жителів Великої Британії», – заявила Мей.

Прем’єр-міністр також попередила про посилення перевірок російських громадян і приватних літаків на кордонах.

Мей виступила з відповідною заявою після того, як Москва відмовилася на вимогу Лондона дати пояснення, як нервово-паралітична речовина «Новичок», розроблена в Росії, потрапила на територію Британію, і звинуватила Британію в «антиросійській істерії». Британські слідчі дійшли висновку, що саме цією речовиною були отруєні Скрипаль і його дочка.

Їх виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.