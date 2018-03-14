Мей: реакція Росії засвідчила, що Москва винна у спробі вбивства Скрипаля

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявляє, що реакція російської влади на отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки засвідчує відповідальність Москви за цей напад.

«Вони поставилися до застосування військового нервово-паралітичного агента в Європі з сарказмом, презирством і зневагою. Тому не можна зробити іншого висновку, ніж той, що Російська держава винна у спробі вбивства пана Скрипаля і його дочки, а також у загрозі життю інших британських громадян у Солсбері, зокрема поліцейського Ніка Бейлі. Це є незаконним застосуванням сили з боку Російської держави проти Великої Британії. І як я вже казала, це відбулося на тлі російської агресії в Європі і за її межами», – сказала Мей, виступаючи у британському парламенті 14 березня.

Вона наголосила, що у випадку отруєння Скрипаля йдеться про те, що «Росія незаконно застосувала хімічну зброю», яка була незаконно виготовлена, незважаючи на те, що Росія бере участь в Конвенції із заборони хімічної зброї.

Мей також заявила, що питання про те, знищила Росія свою хімічну зброю, буде поставлене на засіданні Ради безпеки ООН.

Британський прем’єр також заявила, що Лондон вишле з країни 23 російських дипломатів, яких підозрюють в роботі на російські спецслужби. Крім того, британські офіційні особи не будуть присутні в Росії на чемпіонаті світу з футболу і Лондон обмежить контакти на вищому рівні з Москвою.

«Ми будемо заморожувати російські державні активи всюди, де у нас є докази того, що вони можуть бути використані для загрози життю або майну громадян або жителів Великої Британії», – заявила Мей.

Прем’єр-міністр також попередила про посилення перевірок російських громадян і приватних літаків на кордонах.

Мей виступила з відповідною заявою після того, як Москва відмовилася на вимогу Лондона дати пояснення, як нервово-паралітична речовина «Новачок», розроблена в Росії, потрапила на територію Британії, і звинуватила Британію в «антиросійській істерії». Британські слідчі дійшли висновку, що саме цією речовиною були отруєні Скрипаль і його дочка.

Їх виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.