Медійний регулятор заявив про можливу заборону у Британії телеканалу RT

Британський медійний регулятор Ofcom попередив, що може переглянути ліцензію підтримуваної Кремлем телеканалу RT у зв’язку зі «справою Скрипаля».

«У листі до RT йдеться, що ми проведемо нашу незалежну оцінку на предмет відповідності правилам і пропонованим до них вимогам в прискореному порядку і найближчим часом напишемо RT і повідомимо деталі процесу», – вказано в заяві Ofcom від 13 березня.

Мовник попередив, що вживатиме відповідні дії щодо автономної некомерційної організації «ТВ-Новости», утримувача ліцензії телеканалу RT, «якщо слідчі органи Сполученого Королівства визначать, що російська держава незаконно застосовувала силу проти Великобританії».

Днем раніше, перед заявою Ofcom, на засіданні британського парламенту кілька депутатів висловилися за припинення мовлення у Великій Британії «російського пропагандистського каналу RT».

У відповідь на це Москва пригрозила заборонити всім британським ЗМІ працювати в Росії, якщо британська влада заборонить RT.

«Ніякі британські ЗМІ не будуть працювати в Росії, якщо вони закривають РТ», – заявила прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова.

12 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «найімовірніше, Росія стоїть за нападом» – отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки у британському Солсбері 4 березня. 13 березня президент США Дональд Трамп пообіцяв засудити Росію в разі доведення її причетності. Москва будь-яку причетність відкидає. Розслідування справи триває. За попередніми даними, при отруєнні Скрипаля і його дочки було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії.