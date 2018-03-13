Трамп обіцяє «засудити» Росію, якщо її причетність до отруєння Скрипаля буде доведена

Президент США Дональд Трамп обіцяє засудити Росію в разі доведення її причетності до отруєння в Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

«Як на мене, це була Росія, зважаючи на всі ті докази, які вони мають. Як тільки ми матимемо факти, якщо ми з ними погодимося, ми засудимо Росію чи будь-кого іншого», – сказав Трамп 13 березня.

Він додав, що пізніше матиме розмову з прем’єром Великої Британії Терезою Мей з приводу отруєння.

12 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «швидше за все, Росія стоїть за нападом», що стався 4 березня.

За її словами, при отруєнні Скрипаля і його дочки було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії. Вона зазначила, що йдеться про речовини класу «Новачок», які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

Мей зазначила, що розслідування ще не завершене, і що не виключена ймовірність того, що нервово-паралітичну речовину могли викрасти з російських лабораторій. Проте, за словами Мей, Росія не раз діяла на території інших країн і застосовувала отруйні речовини, в тому числі у випадку отруєння росіянина Олександра Литвиненка.

Як заявила прем’єр, Велика Британія буде готова вдатися до додаткових заходів проти Росії, про які вона оголосить 14 березня.

Офіційний Лондон також звернувся до російського посла у Лондоні, щоб він пояснив до кінця дня 13 березня, як смертельний хімікат потрапив на територію Британії.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відповідатиме на ультиматум Великої Британії. Він також вкотре відкинув звинувачення на адресу Росії в причетності до отруєння.

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.