Москва відкинула ультиматум Лондона у справі Скрипаля

Москва не відповідатиме на ультиматум Великої Британії через отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, заявляє міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Раніше британська влада закликала Росію пояснити, як нервово-паралітична речовина, якою, за даними Лондона, отруїли Скрипаля, потрапила на британську територію.

За словами міністра, які цитують російські державні агенції, Росія не отримувала від Британії запиту щодо речовини, ймовірно, використаної під час нападу.

Як заявив Лавров, згідно з Конвенцією щодо заборони хімічної зброї, Лондон мав негайно звернутися до країни, яку підозрюють в застосуванні речовини. «При цьому запитувана сторона має повне право отримати доступ до тієї речовини, про застосування якої йдеться, щоб мати можливість провести власний аналіз даної субстанції», – сказав російський міністр.

За його словами, як тільки почали говорити про причетність Росії до отруєння, Москва запросила офіційною нотою доступ до цієї речовини для аналізу, але отримала відмову.

Як заявив Лавров, Москва відповість на запит Лондона щодо отрути, якщо його направлять, відповідно до норм Конвенції про заборону хімічної зброї.

Він також вкотре відкинув звинувачення на адресу Росії в причетності до отруєння.

12 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «швидше за все, Росія стоїть за нападом», що стався 4 березня.

За її словами, при отруєнні Скрипаля і його дочки було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії. Вона зазначила, що йдеться про речовини класу «Новачок», які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

Мей зазначила, що розслідування ще не завершене, і що не виключена ймовірність того, що нервово-паралітичну речовину могли викрасти з російських лабораторій. Проте, за словами Мей, Росія не раз діяла на території інших країн і застосовувала отруйні речовини, в тому числі у випадку отруєння росіянина Олександра Литвиненка.

Як заявила прем’єр, Велика Британія буде готова вдатися до додаткових заходів проти Росії, про які вона оголосить 14 березня.

Офіційний Лондон також звернувся до російського посла у Лондоні, щоб він пояснив до кінця дня 13 березня, як смертельний хімікат потрапив на територію Британії.

У МЗС Росії відкинули звинувачення Британії, назвавши їх «цирковим шоу» і «політичною кампанією в засобах масової інформації».

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

У грудні 2004 року Сергія Скрипаля, тоді полковника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил, заарештували в Росії за звинуваченням у співпраці із британською розвідкою. У серпні 2006 року суд у Москві позбавив Скрипаля всіх звань і засудив до 13 років позбавлення волі. У 2010 році його помилували, як і трьох інших росіян. Усіх чотирьох потім обміняли на 10 затриманих у США російських агентів.

У 2012 році, невдовзі після прибуття до Великої Британії, померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього розвідника.