Путін порадив британцям «розібратися в себе» з отруєнням Скрипаля

Президент Росії Володимир Путін заявив, що британці мають самі розібратися з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, а потім обговорювати справу з Москвою.

«Ви там розберіться у себе, а потім ми з вами будемо це обговорювати», – заявив Путін 12 березня у Краснодарському краї, відповідаючи на запитання журналіста BBC.

Водночас речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з колишнім співробітником ГРУ Росії не є питанням Москви.

«Ми не чули заяв британських політиків або офіційних представників про те, що Росія причетна до цієї справи. У будь-якому випадку, це не є нашим питанням… Згаданий громадянин Росії працював на одну зі спеціальних служб Великої Британії, пригода сталася на території Великої Британії, і це жодним чином не є питанням Російської Федерації або тим більше – керівництва Російської Федерації», – сказав Пєсков.

12 березня в Британії відбувається засідання Ради національної безпеки, на якому обговорюють справу про отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Прем’єр-міністр Тереза Мей головує на засіданні за участі посадовців, які володіють інформацією про хід розслідування у його восьмий день.

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні у «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який перший намагався надати їм допомогу.

За даними британських спецслужб, вони встановили нервово-паралітичну речовину, використану для отруєння Скрипаля і його дочки, але наразі не називають її.

Міністр закордонних справ Борис Джонсон раніше заявляв, що Британія може посилити санкції проти Росії, якщо виявиться, що Москва причетна до інциденту.

У грудні 2004 року Сергія Скрипаля, тоді полковника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил, заарештували в Росії за звинуваченням у співпраці з англійською розвідкою. У серпні 2006 року суд у Москві позбавив Скрипаля всіх звань і засудив до 13 років позбавлення волі. У 2010 році його помилували поряд із трьома іншими росіянами, всіх чотирьох відтак обміняли на 10 затриманих у США російських агентів.

У 2012 році, невдовзі після прибуття до Великої Британії, померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього розвідника.