У Британії скликають засідання Ради нацбезпеки щодо справи Скрипаля

12 березня відбудеться засідання Ради національної безпеки Великобританії, на якому обговорюватиметься справа про отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

На засіданні головуватиме прем’єр-міністр Тереза Мей за участі посадовців, які володіють інформацією про хід розслідування у його восьмий день.

Нинішнє засідання британського РНБО відбуватиметься наступного дня після того, як головний лікар Великої Британії повідомила, що сліди нервово-паралітичної речовини, що використовувалася для отруєння Скрипаля та його дочки, були знайдені у пабі та ресторані в місті Солсбері, які вони відвідували до різкого погіршення стану здоров’я.

За даними британських спецслужб, вони встановили нервово-паралітичну речовину, використану для отруєння, але наразі не називають її.

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні у «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни, де вони жили. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який перший намагався надати їм допомогу.

Міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що Великобританія може посилити санкції проти Росії, якщо виявиться, що Москва причетна до інциденту. У Москві заявили про непричетність і поскаржилися на «антиросійську істерію» у британських ЗМІ.

У грудні 2004 року Сергія Скрипаля, тоді полковника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил, заарештували в Росії за звинуваченням у співпраці з англійською розвідкою. У серпні 2006 року суд у Москві позбавив Скрипаля всіх звань і засудив до 13 років позбавлення волі. У 2010 році його помилували поряд із трьома іншими росіянами, всіх чотирьох відтак обміняли на 10 затриманих у США російських агентів.

У 2012 році, невдовзі після прибуття до Великої Британії, померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього розвідника.