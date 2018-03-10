У Британії визначили понад 200 свідків у справі про отруєння російського спецслужбіста – голова МВС

Поліція Великої Британії визначила вже понад 200 свідків у справі про отруєння в цій країні колишнього працівника спецслужб Росії Сергія Скрипаля з дочкою, повідомила міністр внутрішніх справ Амбер Радд.

За її словами, поліція нині вивчає понад 240 доказів у справі про отруєння, здійснене нервово-паралітичним газом.

У розслідуванні бере участь понад 250 працівників контртерористичного підрозділу поліції, сказала Радд журналістам після засідання спеціального урядового комітету з надзвичайних ситуацій Cobra.

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія вже майже тиждень перебувають у лікарні, за словами міністра, у «критичному, але стабільному» стані після того, як їх виявили непритомними на лавиці в парку міста Солсбері на півдні країни, де вони жили, 4 березня.

Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який перший намагався надати їм допомогу.

За словами британських спецслужб, вони встановили нервово-паралітичну речовину, використану для отруєння, але наразі не називають її. Як вважають, протягом вихідних лабораторія британського Міністерства оборони має доказово встановити джерело походження цієї речовини.

У Великій Британії переважно вважають, що до отруєння колишнього російського розвідника причетна Росія. Британська влада обіцяє Москві рішучу відповідь у разі, якщо буде доведена причетність Росії до отруєння. Зокрема, за даними британської преси, прем’єр-міністр Тереза Мей може вже в понеділок оголосити про нові санкції проти Росії, якщо надійдуть докази про російське походження отруйної речовини.

У Москві заявили про непричетність і поскаржилися на «антиросійську істерію» у британських ЗМІ.

У грудні 2004 року Сергія Скрипаля, тоді полковника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил, заарештували в Росії за звинуваченням у співпраці з англійською розвідкою. У серпні 2006 року суд у Москві позбавив Скрипаля всіх звань і засудив до 13 років позбавлення волі. У 2010 році його помилували поряд із трьома іншими росіянами, всіх чотирьох відтак обміняли на 10 затриманих у США російських агентів.

У 2012 році, невдовзі після прибуття до Великої Британії, померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього розвідника.