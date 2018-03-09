Справа Скрипаля: Британія направила спецсили для очищення території в Солсбері

У британському Солсбері близько 180 представників спеціальних сил приступили до очищення потенційно заражених об’єктів на місці, де знайшли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку, яких, як підозрюють, отруїли нервово-паралітичною речовиною.

Як повідомили в Міноборони і поліції Великої Британії, спеціальна місія фахівців, серед яких є експерти по роботі з хімічними речовинами, мають вивезти автомобілі «швидкої» й інші об’єкти, які використовувалися під час інциденту.

Відділ поліції з протидії тероризму, який керує розслідуванням, 9 березня заявив, що «громадськості не треба непокоїтися».

66-річного Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили непритомними на лавці біля торгового центру в британському Солсбері 4 березня. Вони перебувають у лікарні в критичному стані. Британські слідчі заявили, що Скрипаль і його дочка отруїлися рідкісною нервово-паралітичною речовиною. Що це за речовина і звідки вона взялася – наразі не повідомляють.

Британська влада обіцяє Москві рішучу відповідь у разі, якщо буде доведена причетність Росії до отруєння. У Москві заявили про непричетність і поскаржилися на «антиросійську істерію» в британських ЗМІ.

8 березня поліція повідомила, що щонайменше 21 людина, зокрема поліцейські, потребували допомоги лікарів через дію нервово-паралітичної речовини, яка була використана для нападу на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку. Більшість із них не шпиталізовані. Поліція також не повідомила, як могли заразитися всі ці люди.

Крім Скрипаля і його дочки Юлії, в лікарні перебуває і поліцейський Нік Бейлі, який одним із перших прибув на місце події. Поліцейський перебуває при свідомості, розмовляє, але його стан і далі серйозний, повідомила міністр внутрішніх справ Амбер Радд.

Представник прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей раніше заявив, що отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його 33-річної дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною є «жахливим і нерозсудливим злочином».

Скрипаль – колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід у рамках обміну звинуваченими в шпигунстві.