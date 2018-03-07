Поліція Британії: Скрипаля отруїли нервово-паралітичною речовиною

Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, повідомили в поліції Великої Британії. Справу розслідують як «спробу вбивства за допомогою агента нервово-паралітичної дії».

«Я також можу підтвердити, що ми вважаємо, що двоє людей, які постраждали, були обрані об’єктами для нападу спеціально», – заявив 7 березня голова контртерористичного відділу поліції Лондона Марк Роулі.

Точної назви речовини, яка була використана, він не навів.

5 березня стало відомо, що у британському Солсбері з ознаками отруєння невідомою речовиною виявили колишнього російського військового розвідника 66-річного Сергія Скрипаля і його 33-річну дочку Юлію. Їх знайшли непритомними на лавці біля торгового центру. Крім того, постраждав представник рятувальних служб Британії, який надавав їм допомогу. Усі троє перебувають у тяжкому стані в лікарні.

Поліція проводить слідчі дії в районі Солсбері, де виявили Скрипаля і його дочку, а також у ресторані, де вони обідали.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон напередодні заявив, що Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля.

Джонсон припустив, що Британія може посилити санкції проти Росії, проти якої вже діють обмежувальні заходи ЄС і США через її агресію в Україні й інші дії.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала заяву Джонсона, назвавши її «дикою». А в Кремлі заявили, що нічого не знають про можливе отруєння Скрипаля.

Скрипаль – колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього шпигуна.