Колишній співробітник ГРУ Росії залишається у відділенні інтенсивної терапії у Великій Британії

Колишній співробітник Головного розвідувального управління Росії Сергій Скрипаль та його супутниця 6 березня залишаються у відділенні інтенсивної терапії однієї з британських лікарень. Тим часом, частина центру міста Солсбері на півдні Англії залишається закритою, спеціалісти в захисному одязі продовжують роботи зі знезараження вулиці.

«Разом із нашими агентствами-партнерами ми ведемо кілька досліджень, щоб точно визначити, що призвело до того, що ці двоє людей знепритомніли, і з’ясувати, чи є ознаки злочинної діяльності», – заявив представник поліції графства Вілтшир Крейґ Голден.

Увечері 5 лютого надійшли повідомлення, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою рідиною шпиталізований 66-річний росіянин Сергій Скрипаль, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю і приблизно удвічі молодшій від нього жінці стало зле в торговому центрі в Солсбері.

Скрипаль служив у Головному розвідувальному управлінні Росії, у 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. У 2004 році його арештували, а у 2006 році Московський окружний військовий суд визнав Скрипаля винним у шпигунстві й призначив йому 13 років тюрми.

У 2010 році тодішній президент Росії Дмитро Медведєв помилував Скрипаля. Після цього колишнього розвідника і ще трьох росіян, які засуджені за шпигунство на користь США і Великої Британії, обміняли на 10 агентів російських спецслужб, затриманих у США в червні того року. Після цього Скрипаль отримав притулок у Британії.