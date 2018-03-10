Британська поліція зацікавилася померлими родичами російського екс-шпигуна Скрипаля

Слідчі в британському місті Солсбері працюють на цвинтарі, де поховані дружина і син колишнього російського розвідника Сергія Скіпаля, повідомила британська газета The Guardian.

За даними газети, поліцейські оточили ділянку, де поховані родичі Скрипаля. Над могилою сина звели намет. Слідчі взяли з місць поховання якісь зразки для розслідування справи про отруєння Скрипаля.

За даними поліції, дочка колишнього офіцера ГРУ за три дні до отруєння відвідувала могилу брата в день його народження.

Раніше стало відомо, що в Солсбері близько 180 військовослужбовців розпочали дезактивацію об'єктів, заражених нервово-паралітичним речовиною.

66-річного Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили непритомними на лавці біля торгового центру в британському Солсбері 4 березня. Вони перебувають у лікарні в критичному стані. Британські слідчі заявили, що Скрипаль і його дочка отруїлися рідкісною нервово-паралітичною речовиною.

Британська влада обіцяє Москві рішучу відповідь у разі, якщо буде доведена причетність Росії до отруєння. У Москві заявили про непричетність і поскаржилися на «антиросійську істерію» в британських ЗМІ.

У грудні 2004 року ФСБ заарештувала Скрипаля за звинуваченням у співпраці з англійською розвідкою. У серпні 2006 року Московський окружний військовий суд позбавив Скрипаля всіх звань і засудив до 13 років в'язниці. У 2010 році він був помилуваний поряд з трьома іншими росіянами. Пізніше їх обміняли на затриманих у США російських агентів.