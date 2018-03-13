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13 Березень 2018, Київ 11:42
Новини | Міжнародні

У НАТО «глибоко занепокоєні» ймовірною причетністю Росії до отруєння Скрипаля

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ

НАТО «глибоко занепокоєне» ймовірною причетністю Росії до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ.

«Велика Британія є цінним союзником, і цей інцидент викликає глибоке занепокоєння в НАТО… Використання будь-якої нервово-паралітичної речовини є жахливим і абсолютно неприйнятним», – сказав Столтенберґ.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон ввечері 12 березня заявив, що Сполучені Штати «обурені» ймовірним отруєнням Росією колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і готові вдатися до відповідних дій проти Москви.

«Від України до Сирії, а тепер і Великої Британії, Росія продовжує бути безвідповідальною силою дестабілізації в світі, діючи з відкритим нехтуванням суверенітету інших держав і життями їх громадян», – сказав держсекретар США.

Того ж дня прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що «швидше за все, Росія стоїть за нападом», що стався 4 березня.

За отруєнням екс-шпигуна, «дуже ймовірно», стоїть Росія – Тереза Мей (відео)
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За отруєнням екс-шпигуна, «дуже ймовірно», стоїть Росія – Тереза Мей (відео)

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За її словами, при отруєнні Скрипаля було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії. Вона зазначила, що йдеться про речовини класу «Новачок», які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

Мей зазначила, що розслідування ще не завершене, і що не виключена ймовірність того, що нервово-паралітичну речовину могли викрасти з російських лабораторій. Проте, за словами Мей, Росія не раз діяла на території інших країн і застосовувала отруйні речовини, в тому числі у випадку отруєння росіянина Олександра Литвиненка.

Як заявила прем’єр, Велика Британія буде готова вдатися до додаткових заходів проти Росії, про які вона оголосить 14 березня.

Офіційний Лондон звернувся до російського посла у Великій Британії, щоб він пояснив до кінця дня 13 березня, як смертельний хімікат проник до країни.

У МЗС Росії відкинули звинувачення Британії, назвавши їх «цирковим шоу» і «політичною кампанією в засобах масової інформації».

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

Шпигунські пристрасті перевернули спокійне життя англійського Солсбері (відео)
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Шпигунські пристрасті перевернули спокійне життя англійського Солсбері (відео)

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У грудні 2004 року Сергія Скрипаля, тоді полковника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил, заарештували в Росії за звинуваченням у співпраці із британською розвідкою. У серпні 2006 року суд у Москві позбавив Скрипаля всіх звань і засудив до 13 років позбавлення волі. У 2010 році його помилували, як і трьох інших росіян. Усіх чотирьох потім обміняли на 10 затриманих у США російських агентів.

У 2012 році, невдовзі після прибуття до Великої Британії, померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього розвідника.

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