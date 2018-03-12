Велика Британія готова запровадити додаткові заходи проти Росії – Тереза Мей

Велика Британія буде готова вдатися до додаткових заходів проти Росії після ймовірного отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки. Про це 12 березня заявила в британському парламенті прем’єр-міністр Тереза Мей.

Мей додала, що 14 березня оголосить про можливі заходи проти Росії.

За її словами, при отруєнні Скрипаля було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії. Вона зазначила, що йдеться про речовини класу «Новачок», які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

Мей зазначила, що розслідування ще не завершене, і що не виключена ймовірність того, що нервово-паралітичну речовину могло бути вкрадено з російських лабораторій. Проте, за словами Мей, Росія не раз діяла на території інших країн і застосовувала отруйні речовини, в тому числі у випадку отруєння росіянина Олександра Литвиненка.

Раніше 12 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що британці мають самі розібратися з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, а потім обговорювати справу з Москвою.

«Ви там розберіться у себе, а потім ми з вами будемо це обговорювати», – заявив Путін 12 березня у Краснодарському краї, відповідаючи на запитання журналіста BBC.

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який перший намагався надати їм допомогу.

За даними британських спецслужб, вони встановили нервово-паралітичну речовину, використану для отруєння Скрипаля і його дочки, але наразі не називають її.

Міністр закордонних справ Борис Джонсон раніше заявляв, що Британія може посилити санкції проти Росії, якщо виявиться, що Москва причетна до інциденту.

У грудні 2004 року Сергія Скрипаля, тоді полковника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил, заарештували в Росії за звинуваченням у співпраці з англійською розвідкою. У серпні 2006 року суд у Москві позбавив Скрипаля всіх звань і засудив до 13 років позбавлення волі. У 2010 році його помилували, як трьох інших росіян, усіх чотирьох потім обміняли на 10 затриманих у США російських агентів.

У 2012 році, невдовзі після прибуття до Великої Британії, померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього розвідника.