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12 Березень 2018, Київ 20:18
Політика

Москва і Лондон опинилися на межі дипломатичної війни

Тереза Мей – прем’єр-міністр Великої Британії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей провела в понеділок зустріч із чільними урядовцями своєї країни, щоб вирішити, як діяти у справі росіянина Сергія Скрипаля. 8 днів минуло відтоді, як цього 66-літнього колишнього співробітника російських спецслужб і його 33-літню доньку Юлію намагалися смертельно отруїти нервово-паралітичною речовиною в місті Солсбері на півдні країни, де вони жили. Сліди речовини, назву якої не оприлюднюють, були знайдені у пабі та ресторані міста, які вони відвідували до різкого погіршення стану здоров’я.

Після того, як батька з донькою виявили непритомними на лавці в парку, їх помістили у спеціальне відділення лікарні, де вони перебувають у «критичному, але стабільному» стані від 4 березня. Поліцейський, який першим відвідав їх у лікарні, теж перебуває у серйозному стані.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може офіційно звинуватити Росію в спробі вбивства колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. Про це пише The Times із посиланням на джерела в уряді.

За словами співрозмовників видання, відповідна заява може пролунати вже у понеділок, 12 березня, після засідання Ради національної безпеки, на якому розглядали останні дані розслідування. Як стверджує джерело The Times у британському уряді, спецслужби цієї країни готові представити докази зв’язку офіційної Москви з отруйною нервово-паралітичною речовиною, яка була використана для замаху на Скрипаля. Серед можливих заходів, яких очікують від британського уряду, називають видворення російських дипломатів і анулювання віз росіянам, які постійно проживають у Великій Британії і яких пов’язують із Кремлем.

Про готовність британського уряду оголосити про нові санкції проти Росії у зв’язку з цим отруєнням пише і The Financial Times.

Найбільш жорстко за фінансові та інші обмеження щодо Росії виступають міністр оборони Гевін Вільямсон і керівник МЗС Великої Британії Борис Джонсон.

«Я не вказую пальцем, бо ми не можемо, пане спікер, вказувати пальцем. Але я говорю урядам країн всього світу – жодна спроба забрати життя на території Великої Британії не залишиться без покарання», – такою була реакція Бориса Джонсона минулого тижня.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Лондон проводить консультації з американськими і європейськими союзниками про скоординовані заходи у відповідь, які можуть бути виконані, якщо буде встановлено, що Москва стоїть за отруєнням.

У Москві заявили про свою непричетність і поскаржилися на «антиросійську істерію» у британських ЗМІ.

«Ми не чули жодного конкретного факту. Ми дивимося тільки репортажі по телебаченню. (...) Це несерйозно. Це чистої води пропаганда. Чистої води нагнітання істерики й істерії» – так коментував ситуацію міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

У Великій Британії пригадують й інші таємничі смерті – від самогубства особистого ворога Путіна – Бориса Березовського, яке в новому світлі «не виглядає таким вже однозначним», – до отруєння радіоактивним полонієм колишнього агента – Олександра Литвиненка.

Інше питання, яке не дає спокою британцям – чому раптом, через багато років, засвічений шпигун потрапив під удар? І кому це було потрібно?

Сергій Скрипаль продовжував консультувати західних експертів, пише видання The Telegraph, і посилаючись на власні джерела, припускає – він міг знати про втручання Росії в американські вибори.

За оцінками поліції, заклади, в яких знайшли сліди отруйної речовини, відвідали понад 500 осіб. Одяг, який не можна прати, рекомендували звернути в кілька поліетиленових пакетів до наступних вказівок, а всі електронні пристрої необхідно протерти дезінфікуючими серветками.

Проте, головний лікар Великої Британії Саллі Девіс вважає, що ризик зараження поки залишається низьким і «приводу панікувати» немає.

Сергій Скрипаль – колишній полковник ГРУ. У Росії його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році його обміняли на російських агентів, викритих у США. Раніше повідомляли, що колишній офіцер ГРУ Скрипаль за кілька днів до отруєння 4 березня повідомляв британської поліції про побоювання за своє життя.

Шпигунські пристрасті перевернули спокійне життя англійського Солсбері (відео)
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Шпигунські пристрасті перевернули спокійне життя англійського Солсбері (відео)

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    Людмила Ваннек

    На радіо Свобода від 1993 року, в українській редакції – від 1995 року. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, працювала на сцені українських та німецьких театрів та на телебаченні. Переможець міжнародного конкурсу поп-музики в Сараєво. Редактор і ведуча програм «Світ у новинах», «Міжнародний щоденник», «Виклик», «Свобода сьогодні», «Свобода за тиждень», випусків новин. Багато працює над рекламою передач.

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