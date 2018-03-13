Тіллерсон: США обурені фактом ймовірного отруєння Росією Скрипаля і готові до «відповіді»

Державний секретар США Рекс Тіллерсон ввечері 12 березня заявив, що Сполучені Штати «обурені» ймовірним отруєнням Росією колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії і готові вдатися до відповідних дій проти Москви.

«Ми повністю впевнені в розслідуванні Великобританії і її оцінці, що Росія, ймовірно, несе відповідальність за напад з використанням нервово-паралітичного агента, що відбувся в Солсбері минулого тижня», – сказав Тіллерсон після того, як прем’єр-міністр Великобританії Терезі Мей заявила , що це «швидше за все, Росія стоїть за нападом» 4 березня.

Тіллерсон додав, що не може бути виправдання такого роду нападам – «замаху на вбивство приватної особи на території суверенної держави».

«Від України до Сирії, а тепер і Великої Британії, Росія продовжує бути безвідповідальною силою дестабілізації в світі, діючи з відкритим нехтуванням суверенітету інших держав і життями їх громадян», – сказав держсекретар США.

Він додав, що «ті, хто вчинив злочин, і ті, хто його замовив, повинні зіткнутися з серйозними наслідками».

«Ми солідарні з нашими союзниками в Сполученому Королівстві і будемо продовжувати тісно координувати наші відповіді», – сказав Тіллерсон.

Перед тим, як зробити заяву, Тіллерсон подзвонив своєму британському колезі із закордонних справ Борису Джонсону, щоб обговорити це отруєння.

Рекс Тіллерсон сказав, що погоджується з оцінкою Мей, що при отруєнні Скрипаля була використана нервово-паралітична речовина військового типу виробництва Росії класу «Новачок».

«Схоже, що це, очевидно, речовина з Росії», – сказав Тіллерсон, але додав, що не знає, чи вона була застосована з відома російської влади.

Офіційний Лондон звернувся до російського посла у Великобританії, щоб він пояснив до кінця дня 13 березня, як смертельний хімікат проник до країни.

Британська голова уряду Тереза Мей напередодні заявила, що нервово-паралітичний агент міг бути застосований, тому що це була пряма вказівка з боку російської держави, або Росія «втратила контроль» своїх запасів смертельного хімікату.

Росія відкинула звинувачення Британії, назвавши їх «цирковим шоу» і «політичною кампанією в засобах масової інформації».

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

У грудні 2004 року Сергія Скрипаля, тоді полковника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил, заарештували в Росії за звинуваченням у співпраці з англійською розвідкою. У серпні 2006 року суд у Москві позбавив Скрипаля всіх звань і засудив до 13 років позбавлення волі. У 2010 році його помилували, як і трьох інших росіян. Усіх чотирьох потім обміняли на 10 затриманих у США російських агентів.

У 2012 році, невдовзі після прибуття до Великої Британії, померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього розвідника.