США підтримують Велику Британію в розслідуванні отруєння Скрипаля – Білий дім

Сполучені Штати підтримують свого союзника, Велику Британію, в питанні розслідування отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки. Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

«Гадаю, вони (Велика Британія – ред.) все ще опрацьовують деякі деталі щодо цього (інциденту – ред.). Ми, безумовно, підтримуємо їх у цьому процесі», – сказала речниця, відповідаючи на запитання, чи вважає Білий дім, що за нападом із застосуванням нервово-паралітичного газу на території Великої Британії стоїть Росія.

Велика Британія буде готова вдатися до додаткових заходів проти Росії після ймовірного отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки, заявила 12 березня в британському парламенті прем’єр-міністр Тереза Мей. Мей додала, що 14 березня оголосить про можливі заходи проти Росії.

За її словами, при отруєнні Скрипаля було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії. Вона зазначила, що йдеться про речовини класу «Новачок», які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

У Москві назвали «цирковим шоу» заяву прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей про ймовірну причетність Росії до отруєння екс-співробітника Головного розвідувального управління Сергія Скрипаля. Про це заявила 12 березня речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Ще до заяви Мей 12 березня президент Росії Володимир Путін сказав, що британці мають самі розібратися з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, а потім обговорювати справу з Москвою.

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

У грудні 2004 року Сергія Скрипаля, тоді полковника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил, заарештували в Росії за звинуваченням у співпраці з англійською розвідкою. У серпні 2006 року суд у Москві позбавив Скрипаля всіх звань і засудив до 13 років позбавлення волі. У 2010 році його помилували, як і трьох інших росіян. Усіх чотирьох потім обміняли на 10 затриманих у США російських агентів.

У 2012 році, невдовзі після прибуття до Великої Британії, померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього розвідника.