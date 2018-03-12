У Росії назвали заяву Мей щодо отруєння Скрипаля «цирковим шоу»

У Москві назвали «цирковим шоу» заяву прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей про ймовірну причетність Росії до отруєння екс-співробітника Головного розвідувального управління Сергія Скрипаля. Про це заявила 12 березня речниця МЗС Росії Марія Захарова.

«Це циркове шоу в британському парламенті. Висновок очевидний: чергова інформаційно-політична кампанія, заснована на провокації», – передають російській інформагенції слова Захарової.

Велика Британія готова вдатися до додаткових заходів проти Росії після ймовірного отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки, заявила 12 березня в британському парламенті прем’єр-міністр Тереза Мей. Про можливі заходи проти Росії вона оголосить14 березня.

За її словами, при отруєнні Скрипаля було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії. Вона зазначила, що йдеться про речовини класу «Новачок», які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

Раніше 12 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що британці мають самі розібратися з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, а потім обговорювати справу з Москвою.

«Ви там розберіться у себе, а потім ми з вами будемо це обговорювати», – заявив Путін 12 березня у Краснодарському краї, відповідаючи на запитання журналіста BBC.

66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який перший намагався надати їм допомогу.

У грудні 2004 року Сергія Скрипаля, тоді полковника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил, заарештували в Росії за звинуваченням у співпраці з англійською розвідкою. У серпні 2006 року суд у Москві позбавив Скрипаля всіх звань і засудив до 13 років позбавлення волі. У 2010 році його помилували, як і трьох інших росіян. Усіх чотирьох потім обміняли на 10 затриманих у США російських агентів.

У 2012 році, невдовзі після прибуття до Великої Британії, померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього розвідника.