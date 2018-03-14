Велика Британія висилає 23 російських дипломатів, яких ідентифікували як незареєстрованих офіцерів розвідки, оголосила, виступаючи 14 березня в британському парламенті прем’єр Тереза Мей. Заходи пов’язані зі справою про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері.

«У них є тиждень на те, щоб поїхати. Це буде найбільше видворення за понад 30 років», – сказала Мей. За її словами, це послабить російські розвідувальні можливості в Британії на найближчі роки.

Вона також додала, що відносини між Британією і Росією не можуть залишатися такими, як раніше. «Тому ми призупинимо всі заплановані двосторонні контакти на високому рівні, зокрема відкличемо запрошення на візит до Британії для міністра закордонних справ Росії Лаврова, а також підтверджуємо, що візитів міністрів чи членів королівської родини на Чемпіонат світу з футболу цього літа в Росії не буде», – сказала Мей.

«Ми заморозимо російські державні активи там, де маємо докази того, що вони можуть бути використані для загрози життю або майну громадян і жителів Великої Британії», – оголосила вона.

Прем’єр наголосила, що Росія не надала «ніякого чіткого пояснення» з приводу отруєння Скрипаля на вимогу Лондона. «Замість цього вони відповіли з сарказмом», – наголосила вона.

Мей заявила, що у випадку подальших провокацій з боку Росії Велика Британія готова вдаватися до нових обмежувальних заходів проти Москви.

Прем’єр наголосила, що запроваджувані заходи не мають на меті перешкодити контактами між народами Британії і Росії. «У нас немає розбіжностей із народом Росії, які мали стільки досягнень за свою історію. Багато з нас дивилися з надією на пострадянську Росію, ми хотіли кращих відносин. І це трагічно, що президент Путін вибрав діяти в такий спосіб. Але ми не терпітимемо загрози британським громадянам й іншим людям на британській території з боку російського уряду, і не толеруватимемо такого кричущого порушення міжнародних зобов’язань Росії», – сказала Мей.

«Для тих, хто має на меті завдати шкоди нашій країні, моє послання буде простим: «Ви тут не потрібні», – наголосила вона.

Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не сприймає мови ультиматуму від Лондона у справі про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки й відкидає свою причетність до цієї справи.

Про це Пєсков сказав 14 березня, відповідаючи на питання, чи буде Росія відповідати на ультиматум, який на початку тижня поставила влада Великої Британії. Як заявляла на початку тижня британський прем’єр, Росія повинна дати пояснення, як саме вироблена на її території отруйна речовина «Новачок» потрапила до Британії і була використана для отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки.

Термін дії ультиматуму закінчився в ніч на 14 березня.

«Москва не сприймає абсолютно голослівних і не підкріплених будь-якими доказами звинувачень на свою адресу і не сприймає мови ультиматуму. Позиція Москви добре відома, позиція Москви була доведена по дипломатичних каналах до Лондона. Вона полягає в тому, що Москва не має ніякого відношення до події, яка мала місце у Великій Британії», – сказав Пєсков.

12 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «швидше за все, Росія стоїть за нападом», що стався 4 березня.

За її словами, при отруєнні Скрипаля і його дочки було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії. Вона зазначила, що йдеться про речовини класу «Новачок», які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

Мей зазначила, що розслідування ще не завершене, і що не виключена ймовірність того, що нервово-паралітичну речовину могли викрасти з російських лабораторій. Проте, за словами Мей, Росія не раз діяла на території інших країн і застосовувала отруйні речовини, в тому числі у випадку отруєння росіянина Олександра Литвиненка.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв засудити Росію в разі доведення її причетності до отруєння в Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії. Він додав, що матиме розмову з прем’єром Великої Британії Терезою Мей з приводу отруєння.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відповідатиме на ультиматум Великої Британії. Він також вкотре відкинув звинувачення на адресу Росії в причетності до отруєння.

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.