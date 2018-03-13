Справа Скрипаля. День дев’ятий. Розробник «Новачка» бачить слід Москви

Реакції на отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля набувають форми величезної інформаційної снігової кулі. 9 днів минуло відтоді, як 4 березня у містечку Солсбері на півдні країни цього 66-літнього колишнього співробітника російських спецслужб та його 33-літню дочку Юлію намагалися смертельно отруїти нервово-паралітичною речовиною. Сліди отрути знайшли у пабі та ресторані, які вони відвідували перед різким погіршенням стану здоров’я.

Виявилось, що смертоносна нервово-паралітична речовина, якою отруїли Сергія Скрипаля, має назву «Новачок» (російською «Новичок»). За військовою термінологією, це «бойова отруйна речовина». Її розробили в Радянському Союзі в 1970-80-х роках.

Вона є сполукою високотоксичних агентів із дещо відмінним хімічним складом, порівняно із такими найвідомішими отруйними газами, як «зарин» чи VX.

Про це повідомила напередодні, виступаючи у британському парламенті після зустрічі з чільними урядовцями своєї країни прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей. Вона також додала, що планує оголосити 14 березня про додаткові заходи проти Росії за її вірогідну участь в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на британській території.

Реакції надійшли з найвищих політичних кабінетів

Від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа пролунала заява, що альянс «глибоко занепокоєний» імовірною причетністю Росії до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв засудити Росію в разі доведення її причетності до цієї справи.

«Як на мене, це була Росія, зважаючи на всі ті докази, які вони мають. Як тільки ми матимемо факти, якщо ми з ними погодимося, ми засудимо Росію чи будь-кого іншого», – сказав Трамп 13 березня, додавши, що пізніше матиме розмову з прем’єром Великої Британії Терезою Мей.

А напередодні – увечері понеділка – тепер уже колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США готові вдатися до відповідних дій проти Москви.

«Ми повністю впевнені в розслідуванні Великої Британії і її оцінці, що Росія, ймовірно, несе відповідальність за напад з використанням нервово-паралітичної речовини у Солсбері минулого тижня», – сказав Тіллерсон після заяви Мей про вірогідну причетність Росії.

Рекс Тіллерсон додав, що не може бути виправдання такого роду нападам – «замаху на вбивство приватної особи на території суверенної держави».

«Від України до Сирії, а тепер і Великої Британії, Росія продовжує бути безвідповідальною силою дестабілізації, діючи з відкритим нехтуванням суверенітету інших держав і життями їхніх громадян», – сказав тоді ще держсекретар США.

У реакціях на заяву Тіллерсона дехто з коментаторів навіть звернув увагу на збіг обставин: «За день після того, як держсекретар Рекс Тіллерсон звинувачує Росію в отруєнні екс-шпигуна, його замінюють», – написала на своїй сторінці кореспондент Fox4 Дженні Енчондо.

У Москві цього дня посла Великої Британії Лорі Брістоу викликали до Міністерства закордонних справ Росії. А напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала заяву британського прем’єра Терези Мей «цирковим шоу».

«Це циркове шоу в британському парламенті. Висновок очевидний: чергова інформаційно-політична кампанія, заснована на провокації», – передають російській інформагенції слова Захарової.

А президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на запитання журналіста ВВС, заявив, що британці мають самі розібратися з отруєнням на своїй території колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії. «Ви там розберіться у себе, а потім ми з вами будемо це обговорювати».

Отруєних «Новачком» неможливо вилікувати?

Тим часом британська газета Telegraph взяла інтерв’ю у хіміка Віла Мірзаянова, колишнього співробітника саратовського підприємства ГНІІОХТ (Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології), де в Росії розробляли отруйні речовини «Новачок». У 90-і роки на Мірзаянова там завели кримінальну справу про розголошення державної таємниці після того, як він розкрив деталі розробок інституту. Зараз хімік живе в штаті Нью-Джерсі в США.

За прогнозом Мірзаянова, якщо Скрипаля та його доньку Юлію дійсно отруїли «Новачком», то навіть за сприятливого розвитку подій вони навряд чи зможуть повністю видужати.

«Їх практично неможливо вилікувати. Вона (отрута) мінімум в 10 разів потужніша, ніж будь-яка відома отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Ці люди, чоловік і його дочка … якщо вони виживуть, вони не одужають», – заявив хімік.

За припущенням Мірзаянова, в Солсбері завезли два окремих нешкідливих компонента (прекурсору) і вже в Великій Британії з’єднали їх в аерозоль. Однієї дози цього, на його думку, могло вистачити для летального результату:

«Навіть 10 грамів речовини вже багато. У літню пору всього двох грамів буде достатньо, щоб вбити 500 осіб», – сказав він.

Мірзаянов заявив, що формулу «Новачка» в Росії не розсекречують, і тому «немислимо», щоб цю речовину могла використовувати інша країна.

«Тільки Росія могла це зробити ... Вони можуть відправити це куди завгодно в дипломатичному багажі», – вважає хімік.

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія – станом на вівторок – перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Вже 9 днів минуло від 4 березня, коли їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні Великої Британії. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.