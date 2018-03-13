Нервово-паралітичний «Новачок»: що відомо про цю заборонену зброю Росії

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росія «дуже ймовірно» є відповідальною за отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки у англійському місті Солсбері. Або, каже вона, Москва відповідальна за те, що нервово-паралітична речовина під назвою «Новачок» потрапила до рук зловмисників.

Доки Кремль відкидає будь-яку причетність до отруєння, ось деякі з фактів, що відомі про одну з найсмертоносніших із відомих хімічних речовин, за розробками якої безсумнівно стоїть Росія.

Насамперед відомо, що «Новачок» (російською «Новичок») – нервово-паралітична речовина або – військовою термінологією – «бойова отруйна речовина». Її розробили в колишньому Радянському Союзі в 1970-1980-х роках.

Вона є сполукою високотоксичних агентів із дещо відмінним хімічним складом, порівняно із такими найвідомішими отруйними газами, як «зарин» чи VX.

Фахівці стверджують, що агенти «Новачка» у 5-10 разів смертельніші за згадані отруйні гази, хоча фактичних доказів цього немає. Москва ніколи не декларувала цю речовину Організації із заборони хімічних озброєнь (Гаага), яка контролює виконання Конвенції про заборону цього виду озброєнь. Конвенція набрала чинності в 1997 році та заборонила виробництво й використання хімічної зброї, а також розпорядилася знищити всі її запаси. Документ підписали майже всі країни світу, за винятком Північної Кореї, Єгипту й низки інших держав.

«Новачок» відноситься до четвертого покоління отруйних газів, він був виготовлений із агрохімікатів, а отже, виробництво цієї наступальної зброї, на думку американського експерта з хімічної зброї Емі Смітсон, можна було легко приховати, видаючи це законною комерційною галуззю.

Публікації про розробку й тестування «Новачка» в 1990-х роках викликали підозру з боку США щодо існування в пострадянській Росії таємної програми озброєнь і щодо того, що про її зміст Росія не повідомила під час її приєднання до Організації із заборони хімічних озброєнь.

Свого часу Росія, як і Сполучені Штати, проводила одну з найбільших програм розробки хімічної зброї у світі. Вона була завершена знищенням арсеналів цього виду озброєнь, про що минулого року було оголошено Організації із заборони хімічних озброєнь. Сполучені Штати перебувають у фінальній стадії знищення власних запасів.

Згідно зі звітом, оприлюдненим у 2014 році американською Ініціативою з питань скорочення ядерної загрози (Nuclear Threat Initiative), яка працює над зниженням загрози зброї масового знищення, припускалося, що в арсеналі Росії залишаються ще тисячі тонн різних варіантів речовини військового призначення типу «новачок» та його попередніх видів.

Як пояснив експерт у сфері хімії та фармакології, професор університету Редінґа Ґарі Стівенс, хімічна речовина викликає сповільнення роботи серця та обмежує функціонування дихальних шляхів, призводячи до смерті через задуху.

«Однією з головних причин розробки цих речовин є те, що їхні компоненти не знаходяться в «чорному списку» заборонених», – сказав він.