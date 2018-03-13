Розробник «Новачка»: Скрипаль і його дочка не зможуть повністю одужати

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка не зможуть повністю одужати, якщо їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», заявив в інтерв’ю британському виданню Telegraph хімік Віл Мірзаянов, колишній співробітник російського Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, де розроблявся «Новачок».

«Їх практично неможливо вилікувати. Він («Новачок» – ред.) мінімум в 10 разів потужніший, ніж будь-яка відома отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Ці люди, чоловік і його дочка, пішли. Навіть якщо вони виживуть, вони не одужають», – заявив хімік, який зараз живе у США.

Мірзаянов припустив, що в Солсбері завезли два окремих нешкідливих компоненти, і вже у Британії з’єднали їх в аерозоль. «Навіть 10 грамів речовини вже багато. У літню пору всього двох грамів буде достатньо, щоб убити 500 людей», – сказав він.

Мірзаянов заявив, що формулу «Новачка» в Росії не розсекречують, і тому «немислимо», щоб цю речовину могла використовувати інша країна. «Тільки Росія могла це зробити ... Вони можуть відправити його куди завгодно в дипломатичному багажі», – вважає хімік.

У самому Державному науково-дослідному інституті органічної хімії і технології, заявили, що на підприємстві «діє режим секретності», і тому інформацію про отруєння Скрипаля там коментувати не будуть.

У вересні 2017 року влада Росії оголосила про те, що повністю знищила всю свою хімічну зброю.

12 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «найімовірніше, Росія стоїть за нападом», що стався 4 березня.

За її словами, при отруєнні Скрипаля та його дочки було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії. Вона зазначила, що йдеться про речовини класу «Новачок», які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

Мей зазначила, що розслідування ще не завершене, і що не виключена ймовірність того, що нервово-паралітичну речовину могли викрасти з російських лабораторій. Проте, за словами Мей, Росія не раз діяла на території інших країн і застосовувала отруйні речовини, в тому числі у випадку отруєння росіянина Олександра Литвиненка.

Як заявила прем’єр, Велика Британія буде готова вдатися до додаткових заходів проти Росії, про які вона оголосить 14 березня.

Офіційний Лондон також звернувся до російського посла в Лондоні, щоб він пояснив до кінця дня 13 березня, як смертельний хімікат потрапив на територію Британії.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відповідатиме на ультиматум Великої Британії. Він також вкотре відкинув звинувачення на адресу Росії в причетності до отруєння.

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.