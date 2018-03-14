Пєсков: Кремль не сприймає мови ультиматуму від Лондона

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що Кремль не сприймає мови ультиматуму від Лондона у справі про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки й відкидає свою причетність до цієї справи.

Про це Пєсков сказав 14 березня, відповідаючи на питання, чи буде Росія відповідати на ультиматум, який на початку тижня поставила влада Великої Британії. Як заявила британський прем’єр Тереза Мей, Росія повинна дати пояснення, як саме вироблена на її території отруйна речовина «Новачок» потрапила до Британії і була використана для отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки.

Термін дії ультиматуму закінчився в ніч на 14 березня.

«Москва не сприймає абсолютно голослівних і не підкріплених будь-якими доказами звинувачень на свою адресу і не сприймає мови ультиматуму. Позиція Москви добре відома, позиція Москви була доведена по дипломатичних каналах до Лондона. Вона полягає в тому, що Москва не має ніякого відношення до події, яка мала місце у Великій Британії», – сказав Пєсков.

12 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «швидше за все, Росія стоїть за нападом», що стався 4 березня.

За її словами, при отруєнні Скрипаля і його дочки було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії. Вона зазначила, що йдеться про речовини класу «Новачок», які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

Мей зазначила, що розслідування ще не завершене, і що не виключена ймовірність того, що нервово-паралітичну речовину могли викрасти з російських лабораторій. Проте, за словами Мей, Росія не раз діяла на території інших країн і застосовувала отруйні речовини, в тому числі у випадку отруєння росіянина Олександра Литвиненка.

Як заявила прем’єр, Велика Британія буде готова вдатися до додаткових заходів проти Росії, про які вона оголосить 14 березня.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв засудити Росію в разі доведення її причетності до отруєння в Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії. Він додав, що матиме розмову з прем’єром Великої Британії Терезою Мей з приводу отруєння.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відповідатиме на ультиматум Великої Британії. Він також вкотре відкинув звинувачення на адресу Росії в причетності до отруєння.

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.