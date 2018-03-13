Посла Британії в Москві викликали до МЗС Росії

Посла Великої Британії в Москві Лорі Бристоу викликали 13 березня до Міністерства закордонних справ Росії, повідомляють російські інформаційні агентства.

«Сьогодні до МЗС викликали посла Великої Британії в Росії», – заявили в міністерстві.

Про причини виклику посла до МЗС у відомстві не повідомили.

Вчора, 12 березня, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «швидше за все, Росія стоїть за нападом», що стався 4 березня.

За її словами, при отруєнні Скрипаля і його дочки було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії. Вона зазначила, що йдеться про речовини класу «Новачок», які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

Мей зазначила, що розслідування ще не завершене, і що не виключена ймовірність того, що нервово-паралітичну речовину могли викрасти з російських лабораторій. Проте, за словами Мей, Росія не раз діяла на території інших країн і застосовувала отруйні речовини, в тому числі у випадку отруєння росіянина Олександра Литвиненка.

Як заявила прем’єр, Велика Британія буде готова вдатися до додаткових заходів проти Росії, про які вона оголосить 14 березня.

Офіційний Лондон також звернувся до російського посла у Лондоні, щоб він пояснив до кінця дня 13 березня, як смертельний хімікат потрапив на територію Британії.

У МЗС Росії відкинули звинувачення Британії, назвавши їх «цирковим шоу» і «політичною кампанією в засобах масової інформації».

13 березня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відповідатиме на ультиматум Великої Британії через отруєння Скрипаля і його дочки.

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

У грудні 2004 року Сергія Скрипаля, тоді полковника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил, заарештували в Росії за звинуваченням у співпраці із британською розвідкою. У серпні 2006 року суд у Москві позбавив Скрипаля всіх звань і засудив до 13 років позбавлення волі. У 2010 році його помилували, як і трьох інших росіян. Усіх чотирьох потім обміняли на 10 затриманих у США російських агентів.