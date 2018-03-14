Велика Британія в ООН звинуватила Росію в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї

Посол Великої Британії в ООН Джонатан Аллен заявив під час термінового засідання Ради безпеки 14 березня, що Росія не оголосила про програму розробки нервово-паралітичної речовини «Новичок», яким, як стверджується, були отруєні в британському місті Солсбері російський екс-шпигун Сергій Скрипаль і його дочка. Таким чином Москва порушила Конвенцію про заборону хімічної зброї, наголосив Аллен. За його словами, виробництво речовини є складним процесом, що дозволяє говорити про причетність держави до цієї зброї.

Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила про солідарність Вашингтона з Лондоном. За словами Гейлі, влада США вважає, що відповідальність за напад у Солсбері несе Росія. Американський дипломат закликала Москву до співпраці в розслідуванні отруєння Скрипаля.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив про непричетність Москви до інциденту. Він зазначив, що Росія не вела наукових розробок речовини під назвою «Новичок». Він також припустив, що хімічна речовина, якою отруїли Скрипаля, могла бути вироблена у самій Великій Британії. Небензя сказав, що Росія не отримувала від британської сторони запит відповідно до Конвенції ООН. При цьому російський представник наголосив, що Москва готова співпрацювати з Лондоном у розслідуванні «справи Скрипаля».

Сергія Скрипаля в Росії засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році його обміняли на російських агентів, викритих у США. 4 березня Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані в критичному стані через отруєння нервово-паралітичним речовиною. У лікарні опинився і поліцейський, який брав участь в розслідуванні. За кілька днів до отруєння Скрипаль повідомляв британській поліції про побоювання за своє життя.

Велика Британія висилає 23 російських дипломатів, яких ідентифікували як незареєстрованих офіцерів розвідки, оголосила, виступаючи 14 березня в британському парламенті прем’єр Тереза Мей. Вона також додала, що відносини між Британією та Росією не можуть залишатися такими, як раніше. «Ми заморозимо російські державні активи там, де маємо докази того, що вони можуть бути використані для загрози життю або майну громадян і жителів Великої Британії», – оголосила вона.

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало заяву прем’єра Великої Британії Терезу Мей і заявило про підготовку заходів у відповідь.

Перед тим Москва відмовилася на вимогу Лондона дати пояснення, як нервово-паралітична речовина «Новичок», розроблена в Росії, потрапила на територію Британію, і звинуватила Британію в «антиросійській істерії». Британські слідчі дійшли висновку, що саме цією речовиною були отруєні Скрипаль і його дочка.