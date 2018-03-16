Кремль: згадка Путіна у зв’язку зі справою Скрипаля є «порушенням правил пристойності»

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «шокуючим порушенням дипломатичних правил пристойності» заяву міністра закордонних справ Великої Британії про причетність Володимира Путіна до отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

«Ми вже на різних рівнях неодноразово заявляли, що Росія не має ніякого відношення до цієї історії. Будь-яке відсилання або згадка нашого президента у зв’язку з цим є ні чим іншим, як шокуючим і непрощенним порушенням дипломатичних правил пристойності», – заявив Пєсков у коментарі російському державному агентству ТАСС.

Борис Джонсон 16 березня заявив, що наказ на використання нервово-паралітичної речовини на території Сполученого Королівства, «найбільш імовірно», віддав особисто президент Росії Володимир Путін.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

У Росії обвинувачення відкинули. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи. Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними й хамськими».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 16 березня заявив, що заходи у відповідь на дії Великої Британії можуть бути оголошені «будь-якої хвилини».