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16 Березень 2018, Київ 12:58
Новини | Міжнародні

The Telegraph: речовина, якою отруїли Скрипаля, могла бути ввезена у валізі його дочки

Слідчі у захисному одязі в Солсбері біля місця, де знайшли непритомними Сергія Скрипаля і його дочку Юлію, 13 березня 2018 року

Британська газета The Telegraph із посиланням на джерела в британських спецслужбах повідомляє, що нервово-паралітичну речовину «Новачок», якою отруїли колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля, ймовірно, ввезли до Великої Британії у валізі його дочки Юлії. Вона прилетіла з Росії до батька у Британію напередодні отруєння, 3 березня, і, очевидно, не знала про підкладену отруту, йдеться в статті.

За даними The Telegraph, слідчі припускають, що отруйною речовиною ще в Росії був просякнутий або один з предметів одягу, або косметики, або подарунки, які Скрипаль і його дочка пізніше розпакували в будинку у британському Солсбері. Одне з джерел видання вважає, що в квартиру Юлії в Москві могли проникнути люди, які підклали отруту в її багаж.

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Раніше британські спецслужби допускали, що організатори хімічної атаки проникли на територію Великої Британії з компонентами отруйної речовини і виготовили суміш вже на місці. Цю ж версію висловлював один із розробників «Новачка» Віл Мірзаянов, який в 90-і роки емігрував до США.

Поліцейський Нік Бейлі, який також був отруєний нервово-паралітичною речовиною, міг зазнати впливу отрути також у будинку Скрипаля, а не в парку, де були виявлені без свідомості колишній розвідник і його дочка.

Скрипаль і його дочка були знайдені в парку в Солсбері без свідомості 4 березня. За день до цього Юлія Скрипаль прилетіла до Британії до батька.

Скрипаль був засуджений в Росії за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році його обміняли на російських агентів, викритих в США.

12 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила в отруєнні Скрипаля Росію, поставивши Кремлю ультиматум: російська влада протягом 36 годин мала пояснити, чи є використання отруйної речовини в Солсбері результатом «прямих дій» російської держави або «результатом втрати контролю над запасами подібних речовин».

Британія висилає 23 російських дипломатів (відео)
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Британія висилає 23 російських дипломатів (відео)

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Коли термін ультиматуму закінчився, а відповідь так і не надійшла, Мей оголосила про вислання з Британії 23 російських дипломатів, а також про посилення законодавства, яке стосується шпигунства. Також Британія звернулася до Ради безпеки ООН, поставивши питання про застосування Росією хімічної зброї на її території і в Організацію із заборони хімічної зброї, членом якої є Росія, стверджуючи, що Москва не знищила свої запаси хімічної зброї, що мала зробити ще 20 років тому .

У відповідь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв вислати з Росії британських дипломатів. Але скільки буде вислано, і коли це станеться, поки що невідомо.

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